2018 standen sich der ASV Haselmühl (in Grün-Schwarz) und der SC Germania Amberg (in Weiß) in der Kreisliga gegenüber. Nun prallen sie in der Relegation wieder aufeinander. – Foto: Andreas Brückmann

Haselmühl und Germania Amberg eröffnen Kreisliga-Relegation Auf dem Platz des SV Inter Bergsteig Amberg fällt am Mittwochabend der Startschuss für die Entscheidungsspiele +++ Anzahl der freien Kreisliga-Plätze des Kreises AM/WEN ist noch offen

Wie viele freie Plätze in der am morgigen Mittwoch beginnenden Kreisliga-Relegation des Spielkreises Amberg/Weiden ausgespielt werden können, hängt in erster Linie vom Verlauf des letzten Spieltages in der Bezirksliga Nord ab. Sollten der SV Inter Bergsteig Amberg und die SV Grafenwöhr den direkten Klassenerhalt schaffen, stehen laut Kreisspielleiter Albert Kellner vier freie Plätze zur Verfügung. In diesem Fall würden die vier Sieger der Erstrundenspiele in der kommenden Saison zum Starterfeld der Kreisliga gehören, die Verlierer müssten in der Kreisklasse ran. Falls aber entweder Inter Bergsteig oder Grafenwöhr den Relegationsplatz 13 belegen, wären nur drei Kreisliga-Tickets zu vergeben. Dann würden die vier Gewinner der ersten Runde in zwei Matches aufeinandertreffen, die zwei Sieger wären Kreisligisten. Die Teams, die den Kürzeren gezogen hätten, würden schließlich den dritten Kreisligisten ermitteln.

Ohne nun zu wissen, ob ein Sieg schon reicht, um die Kreisliga zu halten bzw. dorthin aufzusteigen, gehen der Dreizehnte der Kreisliga Süd, der ASV Haselmühl, und der Zweite der Kreisklasse Süd, der SC Germania Amberg, ins erste Rele-Match. Dieses steigt am Mittwochabend um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz des SV Inter Bergsteig in Amberg – und wollen dieses natürlich für sich entscheiden. Ob der Gewinner schon feiern kann, wird sich wie erwähnt am kommenden Samstag entscheiden. Gegen 16 Uhr wird man wissen, wie die Matches des letzten Spieltags in der Bezirksliga Nord gelaufen sind.









In der Hinrunde zehn Punkte und damit auf Platz 11, in der Rückrunde gar mit nur fünf Punkten auf der Habenseite, dass es für den ASV am Ende einer Spielzeit mit vielen Unwägbarkeiten nur für die Relegation gereicht hat, war die logische Konsequenz. Dabei kam die Tatsache, dass man fast durchwegs in den Abstiegskampf verwickelt war, nicht überraschend, denn die Verantwortlichen im Gemeindeteil von Kümmersbruck wussten schon vor der Saison, dass es nach einem großen personellen Umbruch in der Mannschaft eine schwere Spielzeit werden würde.



Man stand also vor einer großen Herausforderung, nach zwei Unentschieden zum Auftakt und einer dann folgenden Negativserie hatte der letztjährige Tabellensiebte ab September an Fahrt aufgenommen und auch positive Ergebnisse erzielt. Nach einer erneuten Flaute von sechs Niederlagen am Stück waren es letztlich dann doch zu wenige, um den Weg aus dem Tabellenkeller heraus einzuschlagen. Eine Folge war die Trennung des erst zu Saisonbeginn seine Arbeit aufnehmenden Coaches Holger Fleck (57) während der Winterpause. Mit Dominik Schuster (38) rückte der langjährige Trainer der Reserve auf und übernahm zum Jahreswechsel das Kreisligateam. Doch auch er konnte das sich erheblich in "Seenot" befindliche "Schiff ASV" nicht ins ruhige Fahrwasser führen, fünf Niederlagen – dabei gegen die Konkurrenz aus Kastl/Utzenhofen und Kohlberg – zwei Remis und nur ein Dreier gegen Rosenberg waren nach dem Re-Start im März am Ende zu wenig, um das rettende Ufer zu erreichen.



"Nach einer schwierigen Saison, in der wir mit etlichen Abgängen zu kämpfen hatten, haben wir durch die Relegation nun doch noch die Chance, in der Liga zu verbleiben. Mit Germania Amberg erwartet uns hier ein Gegner, der eine super Kreisklassensaison gespielt hat und zurecht noch um den Aufstieg spielen darf. Das Spiel verspricht eine spannende Auseinandersetzung zu werden, bei der beide Mannschaften alles geben werden", sagt Dominik Schuster, Coach des ASV.



"Wir machen jetzt erst einmal Pause und greifen in einer sicherlich starken Kreisklasse Süd - einige Vereine rüsten mächtig auf - wieder an. Meine junge Mannschaft wird bestimmt wieder eine gute Rolle spielen können", so Thomas Roth, Chefanweiser der Germania aus Amberg nach dem verlorenen Relegationsspiel zum Ende der letzten Saison gegen die SpVgg Windischeschenbach. Und die Rot-Gelben knüpften tatsächlich an das in der zurückliegenden Spielzeit gezeigte an, schnupperten lange am Ligathron und setzten sich letztlich in einem packenden Vierkampf mit den Teams aus Neukirchen, Mipo/Traßlberg und Ensdorf am Ende doch klar durch. In der Hinrundentabelle "nur" auf Platz 4, traten die Roth-Männer in der Rückrunde kräftig aufs Gaspedal, mit elf Siegen, nur einer Niederlage und einem Remis avancierten sie zum besten Team der zweiten Saisonhälfte. Die Belohnung ist nun die erneute Teilnahme an der Relegation. Gelänge der Germania nun im zweiten Anlauf nacheinander der Sprung in die höchste Liga des Spielkreises, dann würde sie nach fünf Jahren Kreisklasse endlich wieder dahin zurückkehren, wo sie vor dem Abstieg 2019 ganze dreizehn Jahre zum Starterfeld – also quasi zum Inventar – gehörte.



"Vorweg möchte ich die Gelegenheit nutzen und der DJK Ursensollen zur verdienten Meisterschaft gratulieren. Sie haben gegen uns im direkten Vergleich vier Punkte geholt und sind deshalb verdient als erster über die Ziellinie gegangen. Ich möchte aber auch meiner Mannschaft ein riesengroßes Lob aussprechen, was sie in dieser Saison wieder geleistet hat, ist schon außergewöhnlich. Vor allem nach einer nicht erfolgreichen Relegation. Jetzt bekommen wir am Mittwoch erneut die Möglichkeit. Egal was war, egal wie wir gespielt haben, am Mittwoch wird der Kopf entscheidend sein. Trotz des Drucks und der Nervosität, die bei dem einen oder anderen mehr oder weniger vorhanden sein wird, möchte ich, dass die Jungs das Spiel genießen vor einer bestimmt großen Zuschauerkulisse", sagt Germania-Trainer Thomas Roth, der in der dritten Saison auf der Kommandobrücke der Rot-Gelben aus dem Amberger Norden steht.