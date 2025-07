Haselmühl: Matthias Kaminski verstärkt das Trainerteam

Aufgestiegen im Jahr 2015, darf der ASV Haselmühl aus der Kreisliga Süd Amberg/Weiden nach dem erfolgreichen Abschluss der Relegation nun zum zehnten Mal in Folge in der höchsten Liga des Spielkreises antreten. Bedingt durch die notwendigen „Überstunden“, war für die Mannschaft nur eine kurze Pause nach dem Saisonende möglich, ehe die Mannen aus dem Gemeindeteil von Kümmersbruck mit voller Motivation in die Vorbereitung starteten.

Dabei freut man sich beim ASV, zukünftig mit einer Verstärkung im Bereich der Übungsleiter arbeiten zu können: Matthias Kaminski (43) komplettiert ab sofort das Trainerteam um Cheftrainer Dominik Schuster (39). Kaminski, der zuletzt auf der Kommandobrücke bei der Bayernligareserve der DJK Ammerthal stand, trug davor das Trikot des SV Inter Bergsteig Amberg. Als Spielertrainer sammelte er schon mehrfach Erfahrung in den letzten Jahren, leitete er doch bei einigen Vereinen von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga überwiegend im fränkischen Raum die sportlichen Geschicke. Von Kaminski verspricht man sich, dass er frischen Input bringen und neue Impulse beim ASV setzen kann. Da er zusätzlich dem Team auch als Spieler zur Verfügung stehen wird, kann er somit in zweifacher Hinsicht zu einem gewünschten Erfolg beitragen.



Matthias Kaminski geht an seine neue Aufgabe mit großer Freude heran: „Auf diesem Wege möchte ich mich besonders bei Trainer Oliver Eckl von der DJK Ensdorf bedanken, der mich unheimlich unterstützt hat, einen neuen Verein als Trainer zu finden, nachdem ich bei der DJK Ammerthal II gehen musste. Durch ihn kam auch der Kontakt zum ASV Haselmühl zustande. Nun freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. Mit Dominik Schuster das neue Trainergespann zu bilden, ist für mich besonders, ich bin mir sehr sicher, dass es gut funktionieren wird. Die Kreisliga ist eine attraktive Liga und unsere Aufgabe ist es jetzt, ab dem 1 Spieltag nicht gleich unter Druck zu geraten“, so der Neue bei den Grün-Schwarzen.



Und auch Cheftrainer Dominik Schuster ist erfreut über die willkommene Verstärkung: „Ich freue mich sehr, dass sich Matze entschieden hat, unser Team als Trainer und Spieler zu unterstützen. Er wird uns mit seiner Erfahrung auf und auch neben dem Platz sicherlich gut tun. Die bislang erst absolvierten wenigen Einheiten haben schon gezeigt, dass er sich hier schon komplett integriert, was auf eine positive Zukunft hoffen lässt.“



Nicht nur die erste, sondern auch die zweite Mannschaft des ASV Haselmühl geht mit einem neu geformten Trainerteam in die neue Spielzeit in der A-Klasse Süd. Die Elf der Spielgemeinschaft mit der SpVgg Ebermannsdorf betreuen diese Saison die Trainer Matthias Schmidt (37) und Dominik Steup (41) gemeinsam. Vorrangiges Ziel ist es natürlich, eine möglichst schlagkräftige Truppe stellen zu können. Mit Daniel Schlosser, Hannah Makitta, Moritz Kick, Alexander Busolo und Dancan Ogetonto stehen einige neue Spieler fest, die das Team verstärken werden. Ob in der Kreisliga oder in der A-Klasse, der ASV Haselmühl blickt auf eine wiederum anspruchsvolle Saison und freut sich auf die kommenden Herausforderungen.