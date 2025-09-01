Haselbach unaufhaltsam – 3:5: Furiose Schlussphase in Katzdorf

Der SV Haselbach bleibt „die“ Überraschungsmannschaft der bisherigen Kreisliga-West-Saison. Auch vom bisherigen Rangzweiten TV Nabburg ließ sich die Mulzer-Elf nicht aufhalten. Kurz vor Schluss traf der SVH vor über 300 Fans zum vielumjubelten 1:0-Sieg. Neuer Zweiter ist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der gegen den weiter sieglosen TSV Nittenau einen 4:2-Favoritensieg landete. Nittenau ist nun auch Träger der Roten Laterne, weil der SV Diendorf in Schmidgaden (2:1) überraschen und den ersten Saisonsieg feiern konnte.



Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II sicherte sich vor 120 Zuschauern gegen den neuen Tabellenletzten TSV Nittenau die Maximalausbeute. Bereits in der sechsten Minute netzte Fabio Flauger für die Hausherren ein, Basel Kasem legte in der 21. Minute noch einen Treffer drauf, in der 31. Minute kamen auch die Gäste durch Dennis Janker zu einem Abschluss, doch Basel Kasem erhöhte in der 32. Minute erneut. In der 55. Minute verkürzte Luca Van Laak für den TSV, dann besiegelte Lukas Jobst in der 86. Minute den Heimdreier. Schiedsrichter: Jakob Baier, Robert Frank, Anna-Lena Meier







Siebtes Spiel, siebter Sieg: Mit einer später Bude konnte sich auch der SV Haselbach im Spitzenspiel vor über 300 Fans daheim den Dreier gegen den angereisten TV Nabburg einholen. Ab der 66. Minute kämpften die Hausherren durch die Ampelkarte für Johannes Maendl mit einem Mann weniger, doch Michael Schmid konnte in der 89. Minute trotzdem den Siegestreffer landen. In der Nachspielzeit gab es noch eine Rote Karte für Sebastian Zwack vom TSV (90.+2.). Schiedsrichter: Ameya Joshi, Ralf Waworka, Richard Kerscher







Ein torloses Remis durften die 120 Zuschauer am siebten Spieltag beim TSV Stulln mitverfolgen, zu Gast war der SV Kemnath a.B. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Josef Baier, Franz Bucher







Mit einem 2:2-Remis trennten sich die DJK Dürnsricht-Wolfring und der TSV Dieterskirchen am Sonntag vor 150 Zuschauern. Lukas Schmirler brachte die Gäste in der elften Minute in Führung und legte in der 42. Minute noch eine Bude drauf. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Elfmeter (50.), gekonnt ausgeführt von Nicholas Binder für das 1:2 und Patrick Lippert sorgte in der 56. Minute für Ausgleich, mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Marco Daucher, Luca Weilhammer







Der FC OVI-Teunz lieferte am siebten Spieltag einen Heimsieg gegen die SG Silbersee 08 vor 220 Schaulustigen ab. In der 14. Minute netzte Manuel Löffelmann zugunsten der Hausherren ein, doch Andreas Hofstetter erzielte noch in der ersten Halbzeit (23.) den Ausgleich. Erneut in Front brachte Arthur Kerbel den FC in der 46. Minute, Manuel Löffelmann erhöhte in der 60. Minute und Alexander Korn erzielte in der 62. Minute das 4:1. Kurz vor Schluss gab es noch einen Elfmeter für die SG, welchen Simon Gerhardinger dankend annahm (90.). Schiedsrichter: Andre Längert, Wolfgang Pfanzelt, Sam Maderstorfer







Ein torreiches Spiel inklusive einer ereignisreichen Schlussphase durften die 100 Besucher beim SC Katzdorf am vergangenen Wochenende miterleben, den Dreier nahm der TSV Detag Wernberg am siebten Spieltag mit. Florian Weiß versenkte zwei Buden in Folge (14., 41.) für den TSV, dann sah Emil Kitzmann die Zehn-Minuten-Auszeit (44., TSV Detag Wernberg), was Lukas Merl zur Verkürzung nutzen konnte. Markus Feigt erzielte in der 57. Minute den Ausgleichstreffer für die Hausherren und Maximilian Wagner brachte den SC in der 77. Minute in Front. In der 81. Minute landete Thimo Luff das 3:3 für die Gäste, Lucas Maunz versenkte in der 88. Minute den Elfmeter gekonnt und Michael Schmucker besiegelte in der 90. Minute den Dreier für den TSV Detag Wernberg. Die Nachspielzeit brachte noch zwei Ampelkarten für die Gäste mit sich, Florian Weiß (90.+3.) und Simon Graßmann (90.+5.). Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Christian Gawinowski, Tobias Buchfink







Beim 1. FC Schmidgaden ging die Maximalausbeute am siebten Spieltag ebenfalls an die Gäste. Der SV Diendorf sicherte sich den Dreier vor 110 Zuschauern und feierte den ersehnten ersten Saisonsieg. Bereits in der fünften Minute brachte Jonas Lehner die Hausherren in Führung, doch Christopher Burggraf sorgte in der 20. Minute für Ausgleich und Jonas Leyerer brachte in der 65. Minute den Siegestreffer für den SV Diendorf ins Netz. Andreas Werner sah in der 89. Minute die Ampelkarte (1. FC Schmidgaden), für Bastian Graßmann brachte die Nachspielzeit noch eine Zeitstrafe mit sich (90.+6., SV Diendorf). Schiedsrichter: Markus Neumeyer, Thomas Ponath, Matthias Meyer