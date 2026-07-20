Haselbach setzt Zeichen – Bernried gewinnt Aufsteigerduell

Jubel mit dem Abpfiff: Der SV Haselbach sackte gegen Ettmannsdorf II den Derby-Dreier ein. – Foto: Thomas Schneider

In der Kreisliga West glückte dem SV Haselbach ein Saisonstart nach Maß. Der Vorjahresdritte feierte im Top-Spiel beim amtierenden Vizemeister SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einen 3:1-Derbysieg. Über die ersten Punkte in der Kreisliga durfte sich indes der SV Bernried freuen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Cham wies den Mitaufsteiger SV Trisching glatt mit 4:0 in die Schranken. Mit selbigem Ergebnis verlor der dritte Aufsteiger im Bunde, der SV Erzhäuser-Windmais, sein Auftaktmatch in Diendorf.



200 Zuschauer durften beim SV Kemnath a.B. eine Partie auf Augenhöhe gegen den 1. FC Schmidgaden zum Saisonauftakt mitverfolgen. In der 17. Minute brachte Christoph Deml die Gäste in Front. Sie mussten aber ab der 65. Minute aufgrund einer Roten Karte an Maximilian Hölzl in Unterzahl weiterkämpfen. Ein Elfmeter in der 79. Minute, gekonnt ausgeführt von Jan Kasseckert, sorgte für den 1:1-Endstand in dieser Partie. Kurz nach dem 0:1 bekam Kemnath selbst einen Strafstoß zugesprochen, den man jedoch vergab. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl







Knapp durchgesetzt hat sich die DJK Dürnsricht-Wolfring vor 250 Schaulustigen gegen den TSV Detag Wernberg. Bereits in der siebten Minute brachte Florian Weiß die Gäste in Front, mit zwei Buden in Folge sorgte Sebastian Bauer nicht nur für Ausgleich (37.), sondern brachte die Hausherren in der 44. Minute auch in Führung. In der zweiten Hälfte glich Marko Kostic (64.) zugunsten der Gäste aus. Den Siegestreffer landete Sebastian Bauer in der 82. Minute für die DJK. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Christian Gawinowski, Andreas Köstlmeier







Im Aufsteigerduell lieferte der SV Bernried seinen 100 Fans gegen den SV Trisching einen klaren Heimsieg. Nach nur fünf Minuten netzte Noah Gruber zum 1:0 ein, Vladimir Cech erhöhte in der 28. Minute und ein Eigentor von Thomas Boesl (30.) sorgte für das 3:0. Den letzten Treffer landete Tomas Peterik in der 40. Minute, in der zweiten Hälfte kam keiner mehr zum Abschluss. Schiedsrichter: Werner Gabler, Anna-Lena Meier, Anna Lang







Mit einem Auswärtssieg sicherte sich der SV Haselbach vor 180 Zuschauern beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II den ersten Dreier der Saison. Durch einen Elfmetertreffer, versenkt von Simon Straller, gingen die Gäste in der 5. Minute in Front. Fabian Hölzl erhöhte in der 32. Minute. Einen weiteren Treffer landete Simon Straller in der 49. Minute für den SV Haselbach. Kurz vor Schluss erzielte Toni Böhm noch eine Bude für die Hausherren. Kurz darauf brandete Jubel im Haselbacher Lager über den Derbysieg auf. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Ronny Kohlhoff, Lars Knebel













150 Besucher durften beim FC OVI-Teunz eine Partie auf Augenhöhe gegen den angereisten TSV Stulln am ersten Spieltag miterleben. Die Gäste gingen in der 48. Minute durch Sebastian Meierhoher in Führung, doch Fisnik Leka gelang in der 53. Minute das 1:1 und somit der Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Schluss. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Daniel Saleki, Georg Dietlinger







Mit einem klaren Heimsieg startete der SC Katzdorf in die neue Spielzeit. Vor 100 Schaulustigen musste sich die SG Silbersee 08 geschlagen geben. In der 52. Minute netzte Markus Feigt für die Hausherren ein, Alexander Schmidts legte nur zwei Minuten später (54.) eine Bude drauf und erhöhte in der 65. Minute auf 3:0. Erneut traf auch Markus Feist (81.) und Sven Liebl machte in der 86. Minute das 5:0 zum klaren Heimdreier. Schiedsrichter: Markus Rampp, Chaitanya Joshi, Lars Knebel







Der SV Diendorf holte sich im Auftaktspiel gegen den personell dezimierten Liganeuling SV Erzhäuser-Windmais vor 123 Zuschauern ebenfalls daheim die ersten drei Saisonzähler. Für Führung sorgte Jonas Leyerer in der 26. Minute, in der 66. Minute erhöhte Julian Lobinger für die Hausherren und Jonas Leyerer netzte noch zweimal in Folge ein (66., 82.), was für den klaren Heimsieg sorgte. Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Fabian Fischer, Sebastian Karl