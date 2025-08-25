Haselbach rockt weiter die Liga – Nabburg macht aus 1:4 ein 4:4

Jetzt sind sie sogar alleiniger Tabellenführer: Die bisherige Überraschungsmannschaft der Kreisliga West, der SV Haselbach, gewann auch das sechste Saisonspiel, behauptete sich am Sonntag mit 4:2 in Stulln. Bisher punktgleiche Nabburger ließen hingegen erstmals Federn. Im Heimspiel gegen die SG Silbersee sah der TV schon wie der Verlierer aus, ehe er in der 88. und 93. Minute zuschlug und beim wilden 4:4 zumindest einen Punkt rettete. Indes klappte es für Aufsteiger DJK Dürnsricht im sechsten Versuch mit dem ersten Saisonsieg. Die Hüttner-Crew gewann ihr Heimspiel gegen OVI-Teunz mit 2:1 – und darf erstmal aufatmen.



Der TSV Nittenau und der SC Katzdorf lieferten den anwesenden 85 Zuschauern am Freitag eine Partie auf Augenhöhe, die in einem torlosen Remis endete. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Hannah Born, Fabian Fischer







Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring durften die 120 Fans einen knappen Heimsieg gegen den angereisten FC OVI-Teunz miterleben. Durch das Eigentor von Alexander Prey in der 37. Minute gingen die Hausherren in Front, Sebastian Nirschl sorgte in der 55. Minute für Ausgleich, doch ein Elfmeter in der 61. Minute, gekonnt versenkt von Nicholas Binder, brachte den Dreier daheim ein. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl







Ein Remis durften 300 Zuschauer beim TSV Detag Wernberg am sechsten Spieltag sehen. Zu Gast war der SV Kemnath a.B. Bereits in der fünften Minute gingen die Hausherren durch Noel Schwägerl in Führung, doch noch in der ersten Hälfte sorgte Kilian Wiedenbauer für den Ausgleichstreffer (23.). Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. Schiedsrichter: Maik Kreye, Anna-Lena Meier, Patrick Will







Der TSV Dieterskirchen musste am Sonntag eine herbe Niederlage auf heimischem Terrain einstecken. Der 1. FC Schmidgaden schnappte sich mit fünf Buden die Maximalausbeute vor 150 Schaulustigen. Florian Rewitzer netzte bereits in der dritten Minute zugunsten der Gäste ein, Michail Gatsas erhöhte in der sechsten Minute, dann hielten die Hausherren bis zur 72. Minute hinten dicht. Sebastian Rewitzer brachte es durch zwei Treffer in Folge (72., 74.) auf 4:0 und Andreas Werner erzielte in der 75. Minute das letzte Tor für den 1. FC Schmidgaden. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Niklas Linhart, Andreas Müller







Ein torreiches Remis lieferten sich der TV Nabburg und die SG Silbersee 08 am vergangenen Spieltag vor 150 Besuchern. Gleich zwei Blitz-Treffer landete Hannes Wallner (4., 6.) und brachte die SG so in Front, in der zwölften Minute landete Tarkan Özdemir einen Anschlusstreffer. Stefan Müller (54.) und Julian Ringelstetter (65.) bauten die Führung für die Gäste weiter aus, doch Tarkan Özdemir erzielte in der 67. Minute nicht nur einen weiteren Anschlusstreffer, sondern verkürzte durch einen Elfmeter in der 88. Minute zum 3:4 und Philip Neidl netzte in der Nachspielzeit (90.+3.) zum Ausgleich ein. Die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Simon Gerhardinger von der SG Silbersee 08 mit sich. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Christoph Gruber, Louis Lankes







Der SV Haselbach holte sich die Maximalausbeute beim TSV Stulln vor 180 Zuschauern und ist nun alleiniger Spitzenreiter. In der 21. Minute brachte Michael Schmid die Gäste in Front, doch Paul Flierl erzielte noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich (45.+1.). Michael Schmid brachte den SV Haselbach in der 57. Minute erneut in Führung, Jürgen Grabinger erhöhte in der 79. Minute, sowie Simon Straller, der in der 84. Minute zum 1:4 einnetzte. Fabian Schieber konnte in der Nachspielzeit (90.+1.) noch einen Anschlusstreffer landen, dann ertönte der Abpfiff. Schiedsrichter: Chaitanya Joshi, Thomas Schiegl, Leonhard Lipfert







Einen klaren Dreier holte sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am vergangenen Spieltag beim SV Diendorf vor 150 Fans. Bereits in der vierten Minute brachte Luis Kneissl die Gäste in Führung, Fabio Flauger erhöhte in der 30. Minute und Daniel Schubert besiegelte den Dreier in der 45.+3. Minute. In der zweiten Halbzeit konnten keine Chancen mehr verwertet werden. Schiedsrichter: Marco Gruber, Daniel Saleki, Georg Dietlinger