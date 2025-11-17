Haselbach patzt in Wernberg – Nabburg & Ettmannsdorf ziehen vorbei

Das muntere Bäumchen-wechsel-dich an der Tabellenspitze der Kreisliga West geht weiter. Jetzt grüßt wieder der TV Nabburg von ganz oben. Ein Punkt dahinter folgt der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Sie profitierten vom Ausrutscher des SV Haselbach bei Detag Wernberg. Das Spieljahr 2025 ist damit regulär zu Ende, zwei Partien sollen nächsten Sonntag noch nachgeholt werden. Dabei kann sich die Ettmannsdorfer Reserve zum „Wintermeister“ küren.



Mit einem Heimsieg belohnte sich der TSV Detag Wernberg vor 200 Zuschauern. Der bisherige Tabellenerste SV Haselbach konnte keine Chancen verwerten und rutscht auf Platz drei ab. In der 21. Minute erzielte Sebastian Hägler den Führungstreffer für die Hausherren. In Unterzahl gingen erst die Gastgeber durch die Zeitstrafe für Florian Weiß (24.) und kurz vor der Halbzeitpause durften dann auch die Gäste in Unterzahl ran, Alexander Ertl sah ebenfalls die Zehn-Minuten-Auszeit. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Noel Schwägerl um auf 2:0 zu erhöhen. Das 3:0 und somit den Dreier daheim sicherte Marko Kostic in der 89. Minute ab. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Daniel Saleki, Franz Bucher







Der 1. FC Schmidgaden konnte sich am vergangenen Wochenende bei der DJK Dürnsricht-Wolfring vor 250 Schaulustigen durchsetzen. Bereits in der ersten Spielminute erzielte Kilian Hölzl die Führung für die Gäste, Michali Gatsas erhöhte in der zwölften und Jonas Lehner legte in der 28. Minute noch eine Bude drauf. Die Hausherren konnten durch Maximilian Winkler in der 42. Minute verkürzen und ein Elfmeter, dankend angenommen von Patrick Lippert (45.+2.) brachte den Halbzeitstand von 2:3 mit sich. Ab der 53. Minute durfte der 1. FC Schmidgaden dann zu zehnt weiterkämpfen, Sebastian List sah die rote Karte, doch Leonhard List brachte es in der 66. Minute auf 2:4 und sicherte somit die Maximalausbeute. Schiedsrichter: Luca Huttner, Christian Brand, Thomas Auburger







Spät sicherte sich der TV Nabburg die Maximalausbeute gegen den FC OVI-Teunz, vor 120 Fans auf heimischem Terrain. Und kehrt erstmal wieder an die Tabellenspitze zurück. In der 48. Minute brachte es Ralf Egeter zur Führung für die Gastgeber, Nico Sporer erzielte in der 53. Minute das 2:0, dann konnten auch die Gäste durch Manuel Löffelmann (72.) eine Chance verwerten. Mit der Ampelkarte für Nico Sporer gingen die Hausherren in der 83. Minute in Unterzahl und Sebastian Nirschl sorgte in der 84. Minute für Ausgleich, doch Patrick Bauer nutzte die Nachspielzeit (90.+1.) um den Dreier daheim einzusacken. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Ludwig Feldbauer







Der SV Kemnath a.B. setzte sich nach einem wahren Blitzstart beim TSV Nittenau vor 100 Besuchern durch. Bereits in der vierten Minute brachte Veit Lindner die Gäste in Front, Alexander Rom erhöhte in der achten Minute und Alexander Grill erzielte in der elften Spielminute den dritten Treffer für den SV Kemnath a.B. In der zweiten Hälfte nutzte Umut Demirtas zwei Chancen in Folge (57., 61.) und verkürzte auf 2:3, doch in der 90. Minute sah der Torschütze dann auch die Ampelkarte. Die Nachspielzeit brachte keine weitere Chancenverwertung hervor. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Bianca Wörner, Jürgen Weber







Mit einem knappen Sieg sicherte sich die SG Silbersee 08 am Sonntag den Dreier beim TSV Stulln vor 110 Zuschauern. Nach nur sechs Minuten brachte Julian Ringelstetter die Gäste in Führung, Hannes Wallner legte in der 28. Minute noch eine Bude drauf. Die zweite Halbzeit brachte durch Fabian Schieber das 1:2 (58.) mit sich und Dominik Linsmeier glich in der 77. Minute aus. Zum Sieg der Gäste führte ein Elfmetertreffer von Simon Gerhardinger in der 86. Spielminute. Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt, Wolfgang Pfanzelt, Nicklas Zielbauer







Der TSV Dieterskirchen konnte sich vor 130 Besuchern nicht gegen den Favoriten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II behaupten. In Front gingen die Gäste durch Lukas Fischer in der 30. Minute. Lukas Jobst erhöhte in der 64. Minute für den SVSE II. In der 68. Minute verkürzte Florian Weingärtner für die Hausherren, doch Alexandru Dragut erhöhte in der 71. Minute erneut für die Gäste. Den letzten Treffer in der Partie landete Lukas Schmirler in der 78. Minute, doch mehr war nicht drin für den Gastgeber. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Mit zwei Toren sicherte sich der SV Diendorf am vergangenen Sonntag den Heimdreier. Zu Gast war der SC Katzdorf, der sich vor 120 Zuschauern geschlagen geben musste. Doppelpacker Jonas Leyerer (21., 44.) holte die Maximalausbeute für den SV Diendorf bereits in der ersten Halbzeit ein. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Josua Laußer, Franz Bucher