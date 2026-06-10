Haselbach: Neues Trainerteam begrüßt fünf Neuzugänge

Das neue Trainerduo Daniel Bohnert (links) und Manuel Knauer (rechts) darf sich auf mehrere spannende Spielerverstärkungen freuen. – Foto: SV Haselbach

Beim Überraschungsdritten der Vorsaison in der Kreisliga West, dem SV Haselbach, hat sich einiges getan. Mit dem ersten Mannschaftstraining der Sommervorbereitung am 21. Juni nimmt das neue Trainerteam seine Arbeit auf. Als neuer Cheftrainer und Nachfolger von Florian Mulzer – er verabschiedete sich aus beruflichen Gründen – wurde bereits im Februar Daniel Bohnert vorgestellt. Neuer Co-Trainer ist Manuel Knauer . Gemeinsam mit dem Duo starten fünf Neuzugänge in die kommende Kreisliga-Saison.

Verstärkt wurde sich unter anderem auf der Torwartposition. Aus der eigenen A-Jugend, der SG Schwandorf, kommt der junge Keeper Louis Löhnert (18). „Ihn habe ich bereits in den letzten acht Wochen in der A-Jugend trainiert. Ein disziplinierter Torwart, der gute Anlagen mitbringt. Bei ihm liegt der Fokus darauf, ihn durch gezieltes Torwarttraining zu entwickeln und die ersten Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln“, so Bohnert. Mittelfeldmann Jan Grabinger (22) wechselt vom SC Kreith-Pittersberg nach Haselbach. Sein künftiger Coach spricht von einem „jungen Spieler mit Potential nach oben. Er will es sportlich probieren, auch eine Liga höher Fuß zu fassen.“



Vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf schließt sich mit Florian Pollinger (24) und Daniel Schubert (20) ein Spielerduo dem SVH. Beide schnupperten für Ettmannsdorf II bereits Bezirksliga-Luft. Vor allem von Pollinger darf einiges erwartet werden. Allerdings muss er sich nach einer langen Verletzungspause erst wieder herankämpfen. „Flo hat höherklassige Erfahrung und möchte nach seiner Verletzung einen Neuanfang starten. Er ist schon am richtigen Weg, wieder zu alter Stärke zu finden“, berichtet Bohnert, der zum Neuzugang Schubert folgendes kundtut: „Ihm ist es sehr wichtig, dass er regelmäßige Einsatzzeit bekommt. Geplant ist er für die Außenposition und wird uns hier verstärken.“



