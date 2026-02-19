Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haselbach: Mulzer wird aufhören, Bohnert übernimmt
Der Erfolgstrainer des Überraschungsdritten der Kreisliga West tritt am Saisonende ab und übergibt das Zepter an seinen Vorgänger
von Florian Würthele · Heute, 16:47 Uhr · 0 Leser
Die Verantwortlichen des SV Haselbach stellen Daniel Bohnert (Mitte) als künftigen Trainer vor. – Foto: Verein
In der Kreisliga West Cham/Schwandorf ist der SV Haselbach zweifelsohne „die“ Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Dass der Fast-Absteiger der Vorsaison auf dem dritten Tabellenplatz überwintern würde, damit war wahrlich nicht zu rechnen. Mit einer gigantischen Siegesserie von Spieltag 1 bis 9 sorgte die Mannschaft Oberpfalz-weit für Schlagzeilen.
Kopf des Erfolgs ist Übungsleiter Florian Mulzer. Der 32-Jährige gibt seit dreieinhalb Jahren in Haselbach die Kommandos, führte das Team vor zwei Jahren in die Kreisliga. Trotz des aktuellen sportlichen Erfolgs wird sich der Trainer am Saisonende aus beruflichen Gründen verabschieden. Mulzers Nachfolger steht schon fest – es ist sein Vorgänger: Daniel Bohnert (36) übernimmt ab Sommer den Trainerposten, tritt damit seine zweite Amtszeit beim SVH an. Über den bevorstehenden Wechsel auf der Kommandobrücke informiert der Verein am Donnerstag über die sozialen Medien.
In der Winterpause informierte Florian Mulzer die Verantwortlichen des SV Haselbach darüber, dass er ab der Sommerpause, aus beruflichen Gründen, nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht. Als Spieler bleibt er dem Klub aber erhalten. Mit Daniel Bohnert übernimmt ein alter Bekannter die beiden Herrenmannschaften. Der ehemalige Landesliga-Spieler des SC Ettmannsdorf führte das Team bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre lang als Spielertrainer an. Nach seinem Wechsel zum 1. FC Schwarzenfeld im Sommer 2022 und einer anschließenden familiären Pause kehrt Bohnert nun auf die Trainerbühne – und gleichzeitig zu seiner alten Wirkungsstätte – zurück.
„Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel für uns gewinnen konnten. Mit ihm haben wir den perfekten Trainer, der unsere junge, ambitionierte Mannschaft bei ihren nächsten Schritten begleiten wird“, heißt es in der Meldung des SV Haselbach. Was die Verantwortlichen nicht verpassen wollen zu betonen: „Ganz besonders wollen wir uns bei unserem aktuellen Coach Florian Mulzer für seine bisher geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm und unseren Mannschaften viel Erfolg für die restliche Rückrunde.“ Ab dem 22. März geht's für die Mannen um Kapitän Simon Straller wieder um Punkte. Im engen Viererkampf um Aufstieg und Meisterschaft trifft Haselbach noch auf alle direkten Konkurrenten TV Nabburg, SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und SV Kemnath a.B.