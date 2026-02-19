Haselbach: Mulzer wird aufhören, Bohnert übernimmt

In der Winterpause informierte Florian Mulzer die Verantwortlichen des SV Haselbach darüber, dass er ab der Sommerpause, aus beruflichen Gründen, nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht. Als Spieler bleibt er dem Klub aber erhalten. Mit Daniel Bohnert übernimmt ein alter Bekannter die beiden Herrenmannschaften. Der ehemalige Landesliga-Spieler des SC Ettmannsdorf führte das Team bereits in der Vergangenheit mehrere Jahre lang als Spielertrainer an. Nach seinem Wechsel zum 1. FC Schwarzenfeld im Sommer 2022 und einer anschließenden familiären Pause kehrt Bohnert nun auf die Trainerbühne – und gleichzeitig zu seiner alten Wirkungsstätte – zurück.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel für uns gewinnen konnten. Mit ihm haben wir den perfekten Trainer, der unsere junge, ambitionierte Mannschaft bei ihren nächsten Schritten begleiten wird“, heißt es in der Meldung des SV Haselbach. Was die Verantwortlichen nicht verpassen wollen zu betonen: „Ganz besonders wollen wir uns bei unserem aktuellen Coach Florian Mulzer für seine bisher geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm und unseren Mannschaften viel Erfolg für die restliche Rückrunde.“ Ab dem 22. März geht's für die Mannen um Kapitän Simon Straller wieder um Punkte. Im engen Viererkampf um Aufstieg und Meisterschaft trifft Haselbach noch auf alle direkten Konkurrenten TV Nabburg, SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und SV Kemnath a.B.