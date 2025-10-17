 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Der SV Diendorf darf sich auf eine tolle Zuschauerkulisse einstellen.
Der SV Diendorf darf sich auf eine tolle Zuschauerkulisse einstellen. – Foto: Pohsygraphix

Haselbach mit Pflichtaufgabe – Nabburger Derby-Schlager

14. Spieltag: Primus Ettmannsdorf II wird von Katzdorf herausfordert +++ OVI-Teunz duelliert sich mit Detag Wernberg

Die Kreisliga West startet in die zweite Saisonhälfte! Bereits am Samstag ist der Rangzweite SV Haselbach gefordert. Die Schwarz-Gelben stehen auswärts beim Drittletzten DJK Dürnsricht vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Tags darauf hat muss sich Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II mit dem anreisenden SC Katzdorf auseinandersetzen. Im Fokus steht außerdem das Stadtderby SV Diendorf gegen TV Nabburg.

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
16:00

Hinspiel: 1:3. Der SV Haselbach (2., 31) muss bereits am Samstag zum Rückrundenauftakt bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 8) Farbe bekennen. Im Hinspiel setzte sich Haselbach klar durch und konnte sich am vergangenen Spieltag beim 1. FC Schmidgaden einen Punkt im Remis sichern, während Dürnsricht gegen die SG Silbersee 08 keine Chancen verwerten konnte und leer ausging.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
15:00

Hinspiel: 0:0. Der SC Katzdorf (7., 20) ist am 14. Spieltag zu Gast beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (1., 32), die sich im Hinspiel auf Augenhöhe im torlosen Remis trennten. Am vergangenen Spieltag sicherte sich Ettmannsdorfs Landesliga-Unterbau gegen den SV Kemnath a.B. klar den Dreier, doch auch der SC konnte sich gegen den FC OVI-Teunz am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute einholen.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
15:15

Hinspiel: 2:1. Der FC OVI-Teunz (9., 17) empfängt zum Rückrundenauftakt den TSV Detag Wernberg (6., 20). Im Hinrundenspiel konnte sich der FC knapp die Maximalausbeute sichern, gab sich jedoch zuletzt gegen den SC Katzdorf klar geschlagen. Währenddessen sicherte sich Detag Wernberg mit einem 6:0 gegen den TSV Nittenau zuletzt den klaren Heimdreier.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
15:15

Hinspiel: 1:2. Der SV Kemnath a.B. (4., 22) ist am Sonntag beim 1. FC Schmidgaden (10., 13) gefordert, und setzte sich im Hinspiel knapp durch. Am letzten Spieltag war für die Buchberg-Kicker allerdings kein Punkt drin, sie gaben sich beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen. Derweil holte sich Schmidgaden beim Remis gegen den SV Haselbach einen Punkt ein.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenTSV Dieterskirchen
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
15:15

Hinspiel: 1:2. Der TSV Dieterskirchen (13., 6) empfängt zum Rückspiel die SG Silbersee 08 (8., 18). In der Hinrunde sicherte sich die SG knapp den Dreier und ging auch mit der Maximalausbeute am vergangenen Wochenende bei der DJK Dürnsricht-Wolfring vom Platz. Dieterskirchen hingegen konnte sich zuletzt gegen den TV Nabburg nicht durchsetzen.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
15:15

Hinspiel: 2:3. Beim TSV Nittenau (14., 6) macht diesmal der TSV Stulln (5., 21) seine Aufwartung. Der Gast dieser Partie setzte sich im Hinspiel knapp durch und sicherte sich somit die Maximalausbeute. Auch am vergangenen Spieltag konnten man sich beim SV Diendorf klar durchsetzen und fuhr den Dreier ein. Nittenau musste sich dagegen beim TSV Detag Wernberg eine klare Niederlage eingestehen.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
15:30

Hinspiel: 1:2. Der SV Diendorf (11., 10) empfängt zum ersten Rückrundenspiel den Nachbarn vom TV Nabburg (3., 29) zum Lokalderby. Mit einem knappen 2:1 setzte sich der TV im Hinspiel durch und konnte sich zuletzt beim TSV Dieterskirchen die Maximalausbeute einholen. Diendorf vor Wochenfrist gegen den TSV Stulln eine klare Niederlage hinnehmen und ist folglich auf Wiedergutmachung getrimmt.

