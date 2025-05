Haselbach jubelt vor über 1200 Fans – Fortuna II hält die Klasse

Neben den ohnehin zuschauerträchtigen Partien in Oberwildenau und Gebenbach zog am Mittwoch ein weiteres Relegationsspiel die Zuschauer in Scharen an. Über 1.200 Besucher in Nabburg sahen, wie der SV Haselbach gegen die SG Wernberg/Weihern mit 6:5 nach Elfmeterschießen die Oberhand behielt – und somit weiter vom Kreisliga-Erhalt im Spielkreis Cham/Schwandorf träumen darf. Den Klassenerhalt bereits in der Tasche hat die Zweitvertretung des SV Fortuna. Die Regensburger gewannen das Entscheidungsspiel um Platz 11 der Kreisklasse 2 vor 446 Zuschauern in Wenzenbach verdient mit 3:1 gegen den TSV Bernhardswald, der in die Abstiegsrelegation muss.