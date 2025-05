Haselbach geht mit Trainer-Doppelspitze in die neue Saison

Maximilian Maier kommt vom Kreisklassisten SG Saldenburg/Thurmansbang. Der ehemalige Juniren-Niederbayernauswahlspieler war in seiner fußballerischen Glanzzeit viele Jahre auf Bezirksbene aktiv. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe in Haselbach. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Jetzt wollen wir gemeinsam mit der Mannschaft etwas aufbauen – mit Leidenschaft, Teamgeist und harter Arbeit“, erklärt Maier bei seiner Vorstellung. Florian Peter ist in Haselbach kein Unbekannter. Bereits im Winter stieß er vom Bezirksligisten SV Garham zum Verein, nach dem ihn ein Kreuzbandriss lange außer Gefecht gesetzt hatte. Nun ist er wieder fit und brennt darauf, auch als Coach voll durchzustarten. Seine Rückkehr zur DJK ist für viele im Verein eine tolles Zeichen. Der 26-Jährige kennt das Umfeld bestens und genießt großes Vertrauen im Team. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Mit Maxi habe ich einen sehr erfahrenen Fußballer an meiner Seite, der schon vieles gesehen und erlebt hat. Die Gespräche sind Top verlaufen, sowohl menschlich als auch sportlich passte es auf Anhieb", berichtet der künftige DJK-Übungsleiter.







Abteilungsleiter Florian Dannecker zeigt sich begeistert vom neuen Gespann: "Wir haben ein echtes Top-Team gewonnen. Beide ergänzen sich perfekt, bringen neue Ideen ein und haben den nötigen Biss. Wir wollen mit ihnen sportlich den nächsten Schritt machen und auch menschlich passen sie hervorragend zur DJK Haselbach.“ Außerdem gibt Dannecker an, dass fast der gesamte Kader bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Man werde aber weiter auf der Suche nach Verstärkungen sein - sowohl für die erste als auch für die zweite Herrenmannschaft. Die "Zweite" holt sich zum dritten Mal in Folge die Reservemeisterschaft und wird auch in Zukunft ein wichtiger Baustein im Verein sein.