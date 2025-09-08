Haselbach feiert Wifling – Nabburg lässt Federn – Nittenau atmet auf

Acht aus acht: In der Kreisliga West setzt Überraschungsteam SV Haselbach seine unnachahmliche Siegesserie weiter fort! Wie schon in der Vorwoche gegen Nabburg trafen die Mulzer-Mannen auch diesmal ganz spät zum Sieg. Josef Wifling versenkte in der 94. Minute einen Freistoß direkt zum 2:1 bei der SG Silbersee. Verfolger TV Nabburg ließ hingegen erneut Federn und musste sich daheim gegen Kemnath a.B. mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Währenddessen löste der Rangzweite SV Schwandorf-Ettmannsdorf seine Aufgabe bei Detag Wernberg souverän (4:1). Im Tabellenkeller feierte der TSV Nittenau endlich den ersten Saisonsieg. Und der fiel mit 5:2 gegen Schmidgaden überraschend wie deutlich aus.



Der TV Nabburg kam am achten Spieltag vor 200 Schaulustigen nicht über ein Remis gegen den SV Kemnath a.B. hinaus. In der 26. Minute brachte Tarkan Özdemir die Hausherren in Front, doch Andreas Plank gelang in der 38. Minute der Ausgleich und Alexander Grill brachte die Gäste noch in der ersten Halbzeit in Führung (40.). In der zweiten Hälfte landete Andreas Richter (57.) den Ausgleichstreffer zum 2:2, was beiden Kontrahenten somit nur einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Andreas Fleißer, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II setzte sich beim TSV Detag Wernberg vor 200 Zuschauern klar durch. In der neunten Minute gingen die Gastgeber durch Simon Polster noch in Führung, doch dann nutzten die Gäste ihre Chancen. Alexandru Dragut glich in der 15. Minute aus, Lukas Jobst brachte in der 24. Minute die Gäste in Front und Alexandru Dragut erhöhte in der 27. Minute. In der 72. Minute besiegelte Felix Wifling dann den Dreier für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Jonas Schleicher, Michael Hägler







Der TSV Nittenau sicherte sich am achten Spieltag vor 150 Fans gegen den 1. FC Schmidgaden daheim den ersehnten ersten Saisonsieg. In Front brachte Felix Kohler die Hausherren bereits in der zweiten Minute, Umut Demirtas erhöhte in der 13. Minute. In der 26. Minute konnte Andreas Werner verkürzen, doch Umut Demirtas nutzte noch in der ersten Hälfte noch eine weitere Chance (43.), ebenso verwandelte er den Elfmeter in der 48. Minute, was zum 4:1 führte. Den letzten Treffer in der Partie für die Hausherren landete Maximilian Gebhard in der 56. Minute, dann konnten auch die Gäste noch einen Abschluss landen durch Andreas Werner (65.), doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Marco Daucher, Christian Gawinowski, Luca Daucher







In einer Partie mit je einem Punkt trennten sich der SV Diendorf und die DJK Dürnsricht-Wolfring am vergangenen Spieltag vor 140 Zuschauern. Jonas Leyerer brachte den SV Diendorf in der 79. Minute in Front, doch ein unglückliches Eigentor von Stefan Bauer sorgte in der 87. Minute für Ausgleich. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Thomas Schiegl, Benjamin Brauner







Ebenfalls in einem Unentschieden trennten sich der TSV Stulln und der SC Katzdorf vor 150 Besuchern voneinander. Wilhelm Frank brachte den TSV in der 18. Minute in Führung, doch auch hier führte das unglückliche Eigentor von Michael Weils in der 29. Minute zum Ausgleich. Schiedsrichter: Max Piendl, Jonah Zollner, Konrad Heuberger



