Haselbach auf Wiedergutmachung aus – Erzhäuser und Trisching Underdog

Die Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais (links) und SV Benried sind völlig gegensätzlich in die Saison gestartet. – Foto: Thomas Schneider

Der Startschuss für Spieltag 3 in der Kreisliga Ost fällt in Dürnsricht. Dort misst am heutigen Freitagabend die top gestartete DJK ihre Kräfte mit denen des SV Diendorf. Am Samstag will der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II im Heimspiel gegen Schmidgaden den ersten Dreier eintüten. In der Außenseiterrolle stecken die beiden Aufsteiger SV Trisching und SV Erzhäuser-Windmais auf Reisen, die am Sonntag in Kemnath am Buchberg bzw. in Katzdorf gastieren.



Bereits heute Abend erwartet die DJK Dürnsricht-Wolfring (2., 6) zum Auftakt des dritten Spieltags den SV Diendorf (8., 3). Während sich der Gast zuletzt klar beim TSV Detag Wernberg geschlagen geben musste, sicherte sich die DJK mit gleich sechs Treffern die Maximalausbeute beim SV Haselbach.







Der 1. FC Schmidgaden (4., 4) ist am Samstag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (10., 1) gefordert. Die Hausherren der Partie kamen vor Wochenfrist beim TSV Stulln nicht über ein Remis hinaus, was ihnen einen Punkt einbrachte. Schmidgaden hingegen sicherte sich am vergangenen Wochenende den Heimdreier mit einem 3:1 gegen den FC OVI-Teunz.







Beim FC OVI-Teunz (11., 1) tritt am dritten Spieltag die SG Silbersee 08 (12., 0) an. Beide Kontrahenten konnten sich am vergangenen Spieltag nicht behaupten: Die Gastgeber des kommenden Matches unterlagen dem 1. FC Schmidgaden und die SG Silbersee verlor knapp gegen den SV Kemnath a.B. auf heimischem Terrain.







Der SV Trisching (13., 0) ist am Sonntag beim SV Kemnath a.B. (5., 4) auf Stippvisite. Während Aufsteiger Trisching zuletzt eine Niederlage gegen den SC Katzdorf einstecken musste und somit noch ohne Punkte ausging, fuhr Kemnath letzte Woche den Dreier bei der SG Silbersee ein.













Heimrecht genießt der SC Katzdorf (1., 6) gegen den noch punktlosen SV Erzhäuser-Windmais (13., 0). Mit einer Niederlage gegen den SV Bernried gingen die Gäste der zuletzt vom Feld. Der Sportclub hingegen feierte beim SV Trisching mit zwei Buden den zweiten Sieg im zweiten Spiel.







Der TSV Detag Wernberg (6., 3) ist am Sonntag zu Gast beim SV Bernried (3., 6). Mit zwei Toren sicherte sich der SVB zuletzt beim SV Erzhäuser-Windmais die volle Ausbeute und startete somit als Aufsteiger optimal in die Saison. Doch auch die Gäste der kommenden Partie sicherten sich am vorherigen Wochenende den Dreier, auf heimischem Terrain gegen den SV Diendorf.





So., 02.08.2026, 17:00 Uhr SV Haselbach SV Haselbach TSV Stulln TSV Stulln 17:00 PUSH



Beim SV Haselbach (7., 3) schaut am dritten Spieltag der TSV Stulln (9., 2) vorbei. Während sich der SVH am vergangenen Spieltag gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring deutlich geschlagen geben musste und auf Wiedergutmachung aus ist, konnte sich Stulln gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II beim wilden 4:4-Remis einen Punkt ergattern.