Hasede will Serie auch in Einum fortsetzen

Wenn am Sonntag der SV Einum den TuS Hasede empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, deren Saisonstarts kaum unterschiedlicher verlaufen sind. Während Hasede nach dem Auftaktsieg in Alfeld (3:2) und dem 3:3 im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger TSV Lenne mit vier Punkten im oberen Tabellendrittel rangiert, wartet Einum nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Zähler.

Die Gastgeber verloren ihre ersten beiden Begegnungen gegen Türk Gücü Hildesheim (0:1) und Blau-Weiß Neuhof (2:6) und stehen damit nach zwei Spieltagen auf Rang 15. Trotz der ernüchternden Bilanz sieht Hasedes spielender Co-Trainer Jonas Richter in Einum einen gefährlichen Gegner: „Die Gastgeber haben ihre ersten beiden Begegnungen zwar verloren, doch das täuscht über ihre Qualität hinweg. Einum hat viele individuell gute Spieler und kann jederzeit gefährlich werden. Wir dürfen uns von ihrem bisherigen Punktestand nicht blenden lassen.“

Hasede selbst geht mit Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel. Der späte Punkt gegen Lenne am zweiten Spieltag habe die Euphorie im Team weiter angefacht, so Richter:

„Unsere eigenen Leistungen zum Auftakt waren sehr stark und sorgten für die erhoffte Euphorie im Team und Umfeld. Doch genau darin liegt auch eine Gefahr. Wir haben zwei gute Spiele gemacht, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. In dieser Liga ist jedes Spiel ein 50:50-Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden.“

Taktisch bleibt der Plan für den TuS klar: Mutig auftreten, den Schwung mitnehmen und die eigenen Stärken in den Vordergrund stellen. „Die Marschroute ist klar: Mit dem Rückenwind der ersten beiden Spiele wollen wir auch in Einum bestehen und unseren positiven Lauf fortsetzen. Besonders auswärts möchten wir zeigen, dass wir an die starken Auftritte der letzten Saison anknüpfen können“, erklärt Richter.