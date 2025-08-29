Hasede will Heimstärke nutzen – Türk Gücü als Favorit gefordert

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt mit der Begegnung zwischen dem TuS Hasede und dem SV Türk Gücü Hildesheim ein Aufeinandertreffen zweier letztjähriger Kontrahenten aus der Kreisliga. Schon damals waren die Spiele eng umkämpft, oft mit dem besseren Ende für Türk Gücü. Dieses Mal geht der TuS jedoch als gestärkter Aufsteiger in die Partie.

Hasede ist mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen hervorragend in die Saison gestartet. Einem Auftaktsieg gegen Almstedt (3:2) folgte ein Remis bei Pyrmont (2:2), ehe am vergangenen Wochenende ein souveräner 3:1-Auswärtserfolg in Einum gelang. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Milano Werner aktuell auf Rang drei und kann bislang zu den positiven Überraschungen gezählt werden.

Türk Gücü hingegen musste nach dem Auftaktsieg gegen Einum (2:0) zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen. Zunächst verlor das Team knapp gegen Blau-Weiß Neuhof (3:4), ehe es sich auch im Kreisd erby bei Schliekum geschlagen geben musste. Mit drei Punkten rangieren die Gäste aktuell auf Platz zwölf, dürften aber mit Blick auf ihren verstärkten Kader noch deutlich mehr Ambitionen haben.

„Die Spiele letzte Saison in der Kreisliga und auch im Kreispokal gegen Türk Gücü waren intensiv, umkämpft und am Ende mit dem jeweils besseren Ausgang für Türk Gücü. Das möchten wir dieses Jahr besser machen.“

Trotz der guten Tabellensituation warnt Werner jedoch vor zu viel Euphorie:

„Die Stimmung bei uns im Team ist nach dem erfolgreichen Saisonstart natürlich sehr gut. Uns ist aber auch bewusst, dass das nicht ununterbrochen so weitergeht. Nichtsdestotrotz wollen wir in jedem Spiel so viel mitnehmen, wie es nur geht.“

Die Favoritenrolle sieht er klar bei den Gästen:

„Türk Gücü ist als deutlicher Meister aufgestiegen, hat zudem noch einmal in den Kader investiert und Spieler verpflichtet, die höherklassige Erfahrung mitbringen. Da sind sie in diesem Spiel natürlich der Favorit.“

Gleichzeitig zeigt er sich kämpferisch:

„Wir spielen zuhause und wollen uns nicht verstecken. Auch wenn die Trainingswoche schwierig war und der Einsatz einiger Spieler fraglich ist, nehmen wir die Situation so an, wie sie ist – und wollen dennoch als Sieger vom Platz gehen.“

Mit Blick auf die Tabellensituation spricht vieles für ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Hasede seine Heimstärke nutzen will, während Türk Gücü den Anschluss ans Mittelfeld nicht verpassen darf.