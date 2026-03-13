Hasede rückt nach oben – Himmelsthür überrascht, Borsum gewinnnt Die Nachholspiele der Bezirksliga Hannover 4 bringen Bewegung im oberen Tabellendrittel von FD · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Die Nachholspiele des 16. Spieltags der Bezirksliga Hannover 4 haben die Tabelle teilweise neu sortiert. Während TuS Hasede mit einem Sieg im direkten Duell gegen den SV Alfeld auf Rang drei kletterte, gelang TuS Grün-Weiß Himmelsthür ein überraschender Auswärtserfolg bei der SG Ambergau. Im Tabellenmittelfeld setzte sich zudem der VfL Borsum knapp gegen den MTV Almstedt durch. Die Partie zwischen TuSpo Lamspringe und TuSpo Schliekum wurde dagegen erneut abgesagt.

Der TuS Hasede entschied das Verfolgerduell gegen den SV Alfeld für sich und rückte damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der zweiten Minute durch Domink Wesche in Führung. Hasede arbeitete sich im weiteren Verlauf zunehmend in die Partie. In der 35. Minute erhielt die Mannschaft einen Foulelfmeter, den Tim Utermöhle sicher zum Ausgleich verwandelte. Nach der Pause gelang den Gastgebern die Wende: Jannik Römer traf nach einer Flanke per Seitfallzieher zur Führung. In der Schlussminute sorgte Liam-Frederik Müller mit einem Kopfball nach Freistoß von Kevin Illgen für die Entscheidung.

Für eine Überraschung sorgte TuS Grün-Weiß Himmelsthür beim Auswärtsspiel in Ambergau. Die Gäste gingen in der 33. Minute durch Jan-Luca Hoppe in Führung, doch nur wenige Minuten später gelang Lennart Guder der Ausgleich. Die Partie entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch. Cagri Genc brachte Himmelsthür erneut in Führung, ehe Justin Möller kurz vor der Pause auf 3:1 erhöhte. Ambergau blieb bemüht und kam in der Schlussminute durch Lucas Sztyndera noch einmal heran, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Der VfL Borsum setzte sich in einer umkämpften Partie gegen den MTV Almstedt durch und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Leon Heesmann brachte die Gastgeber nach 18 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Marlon Goldbach den Vorsprung auf 2:0 aus. Almstedt reagierte nur wenige Minuten später mit dem Anschlusstreffer durch Erik Röbbelen, doch weitere klare Möglichkeiten blieben aus. Borsum verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.