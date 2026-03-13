Hasede dreht Verfolgerduell und rückt auf Rang drei vor Aufsteiger bezwingt SV Alfeld im Nachholspiel mit 3:1 von FD · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Hasede feiert Erfolg – Foto: Instagram: tushasede

Der TuS Hasede hat das Nachholspiel des 16. Spieltags in der Bezirksliga Hannover 4 für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich im eigenen Stadion mit 3:1 gegen den SV Alfeld (Leine) durch und verbesserte sich damit auf den dritten Tabellenplatz. Für Alfeld bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe.

Alfeld erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste nach einer Ecke in Führung und bestimmten auch in der Folge zunächst das Spielgeschehen. Hasede brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, setzte jedoch immer wieder vereinzelte Offensivaktionen. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern der Ausgleich. Tim Utermöhle wurde im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den anschließenden Foulelfmeter selbst zum 1:1.