Hasede dreht Verfolgerduell und rückt auf Rang drei vor

Der TuS Hasede hat das Nachholspiel des 16. Spieltags in der Bezirksliga Hannover 4 für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich im eigenen Stadion mit 3:1 gegen den SV Alfeld (Leine) durch und verbesserte sich damit auf den dritten Tabellenplatz. Für Alfeld bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe.
Alfeld erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste nach einer Ecke in Führung und bestimmten auch in der Folge zunächst das Spielgeschehen. Hasede brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, setzte jedoch immer wieder vereinzelte Offensivaktionen.
Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern der Ausgleich. Tim Utermöhle wurde im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den anschließenden Foulelfmeter selbst zum 1:1.
Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. In der 57. Minute gelang Hasede jedoch die Wende: Nach einer Flanke von Utermöhle traf Jannik Römer per Seitfallzieher zur Führung.
Die Schlussphase wurde zunehmend hektisch und war von zahlreichen Unterbrechungen geprägt. In der 71. Minute musste Hasede nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen, verteidigte den Vorsprung jedoch konzentriert.
In der Schlussminute sorgte Liam-Frederik Müller schließlich für die Entscheidung. Nach einem Freistoß von Kevin Illgen setzte er sich im Strafraum durch und köpfte zum 3:1-Endstand ein.
Mit dem Erfolg bleibt Hasede in der Rückrunde ohne Punktverlust und rückt mit nun 35 Punkten auf Rang drei der Tabelle vor. Der SV Alfeld fällt auf Platz fünf zurück und bleibt bei 33 Punkten.