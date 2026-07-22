Hasanovic und Blakaj wirbeln künftig in der A-Klasse Mirza Hasanovic hat als Co-Spielertrainer beim SV Peterskirchen angeheuert +++ Valdrin Blakaj unterstützt die SG Bad Birnbach von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mirza Hasanovic soll beim SV Peterskirchen seinen Teil dazu beitragen, dass es sportlich aufwärts geht – Foto: Christian Niederwieser

Zwei A-Klassisten aus dem Rottal dürfen sich über erfahrene und vor allem spielstarke Verstärkungen freuen. Der SV Peterskirchen hat bereits vor ein paar Wochen Mirza Hasanovic als Co-Spielertrainer verpflichtet. Der 35-jährige Routinier lief im Frühjahr für die TuS Pfarrkirchen auf, konnte aber nicht verhindern, dass die Rot-Weißen nach 14 Jahren zurück in die Kreisliga mussten. Ebenfalls in die A-Klasse - allerdings "nur" als Spieler wechselt Valdrin Blakaj, der im Frühjahr beim Landesligisten SSV Eggenfelden als Übungsleiter freigestellt wurde. Der 35-Jährige streift künftig das Trikot der SG Bad Birnbach / Bayerbach über, bei der Blakajs älterer Bruder Ilirian seit Kurzem Übungsleiter ist.

In Niederbayern sind Hasanovic und Blakaj nicht nur im Fußball ein Begriff, sondern auch im Futsal. Mit den Young Boys Balkan Pfarrkirchen schafften die beiden Vollblutkicker 2025 den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Während sich Blakaj daraufhin vollumfänglich auf sein Trainer-Engagement beim SSV Eggenfelden konzentrierte, wurde Hasanovic in der Saisonendphase reaktiviert und erzielte in neun Partien respektable neun Treffer. In den vier Relegationspartien war der gebürtige Bosnier sogar fünfmal erfolgreich und hatte damit maßgeblichen Anteil, dass der Klassenerhalt geschafft werden konnte. Beim SV Peterskirchen soll der Allrounder mithelfen, dass es sportlich aufwärts geht. In den letzten Jahren krebste der Verein nämlich meist in der hinteren Tabellenregion herum. In den bisher absolvierten drei Testmatches gab es immerhin schon zwei Siege (8:0 gegen den VfR Niederhausen, 3:1 gegen den TSV Gangkofen 2) und fünf Hasanovic-Tore.







Valdrin Blakaj schnürt nochmal seine Fußballschuhe – Foto: Thomas Martner













Anders gestaltet sich die Situation bei "Val" Blakaj, der vermutlich nicht jede Woche für seinen neuen Verein auflaufen wird. "Ich helfe meinen Bruder aus. Nichts Dramatisches", schmunzelt Blakaj.