Hasanovic rettet TuS Punkt - Zwei Platzverweise in Plattling & Sallach

8:0-Tore in den letzten beiden Spielen: Der TV Schierling mischt kräftig mit im Aufstiegsrennen der Bezirksliga West – Foto: Alfred Brumbauer

Acht Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Glatt-Rote Karte nach zurückgenommener Zeitstrafe, dazu drei Tore für den TV Schierling - so hat sich die SpVgg Plattling den Sonntagnachmittag sicherlich nicht vorgestellt. In einer weitestgehend ruhigen und bis dato torlosen Partie wurde Benedikt Geisberger nach einem groben Foulspiel kurz vor dem Halbzeitpfiff zunächst mit einer 10-Minuten-Zeitstrafe belangt, ehe der Schiedsrichter nach langer Bedenkpause die Zeitstrafe zurückzog und Geisberger mit Glatt-Rot des Platzes verwies. Nach Wiederanpfiff erzielten Simon Berzl (47.) und Mario Folger (71./90.) die Tore zum 3:0-Endstand für den TVS. Zwischenzeitlich wurde Moritz Rem auf Seiten der Plattlinger mit Gelb-Rot frühzeitig zum duschen geschickt (72.). Einen bitteren Punktverlust hinnehmen musste der FC Simbach. Nach zweimaliger Führung durch Doppelpacker Tobias Lieb schockte Mirza Hasanovic die Schwarz-Gelben per Köpfchen mit der letzten Aktion des Spiels nach einem Eckball zum umjubelten 2:2 der Pfarrkirchener. Mit einem hochverdienten 2:0 setzte sich außerdem der SC Falkenberg gegen den TSV Langquaid durch. Ähnlich rasant wie in Plattling ging es in Sallach her. Nicht nur vier Gegentore musste der Aufsteiger zu Hause gegen den TV Aiglsbach schlucken, sondern ebenfalls eine Ampelkarte gegen Lukas Kramschuster (71.) und eine Gelb-Rote gegen Markus Biersack (72.). Die Treffer für Aiglsbach erzielten Ulmer (7.), Rasch (56.), Kulzer (65.) und Gröber (69.).