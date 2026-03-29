Hasanovic rettet TuS Punkt - Zwei Platzverweise in Plattling & Sallach

Acht Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Glatt-Rote Karte nach zurückgenommener Zeitstrafe, dazu drei Tore für den TV Schierling - so hat sich die SpVgg Plattling den Sonntagnachmittag sicherlich nicht vorgestellt. In einer weitestgehend ruhigen und bis dato torlosen Partie wurde Benedikt Geisberger nach einem groben Foulspiel kurz vor dem Halbzeitpfiff zunächst mit einer 10-Minuten-Zeitstrafe belangt, ehe der Schiedsrichter nach langer Bedenkpause die Zeitstrafe zurückzog und Geisberger mit Glatt-Rot des Platzes verwies. Nach Wiederanpfiff erzielten Simon Berzl (47.) und Mario Folger (71./90.) die Tore zum 3:0-Endstand für den TVS. Zwischenzeitlich wurde Moritz Rem auf Seiten der Plattlinger mit Gelb-Rot frühzeitig zum duschen geschickt (72.). Einen bitteren Punktverlust hinnehmen musste der FC Simbach. Nach zweimaliger Führung durch Doppelpacker Tobias Lieb schockte Mirza Hasanovic die Schwarz-Gelben per Köpfchen mit der letzten Aktion des Spiels nach einem Eckball zum umjubelten 2:2 der Pfarrkirchener. Mit einem hochverdienten 2:0 setzte sich außerdem der SC Falkenberg gegen den TSV Langquaid durch. Ähnlich rasant wie in Plattling ging es in Sallach her. Nicht nur vier Gegentore musste der Aufsteiger zu Hause gegen den TV Aiglsbach schlucken, sondern ebenfalls eine Ampelkarte gegen Lukas Kramschuster (71.) und eine Gelb-Rote gegen Markus Biersack (72.). Die Treffer für Aiglsbach erzielten Ulmer (7.), Rasch (56.), Kulzer (65.) und Gröber (69.).
Daniel Ritzinger, Spielertrainer FC Simbach: „Insgesamt ein sehr gutes Spiel unserer Jungs und eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu letzter Woche. Wir konnten uns immer wieder gute Chancen erarbeiten. Leider haben wir es verpasst, den Deckel frühzeitig draufzumachen. Der Ausgleichstreffer schmerzte natürlich im ersten Moment und war nicht wirklich verdient, aber so ist es nunmal. Wir nehmen den Punkt mit und schauen weiter nach vorne.“
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: „Eine verdiente Niederlage war das heute für ins in Falkenberg. Vom ersten Durchgang bis zum 2:0 unseres Gegners hatten wir keine einzige Torchance. Auch nach dem Rückstand kamen wir nur zu zwei Einschussmöglichkeiten, was über 90 Minuten einfach zu wenig ist. Über die gesamte Spieldauer hat uns Falkenberg gut bearbeitet und mit zunehmender Spieldauer auch die Überhand an gewonnenen Zweikämpfen übernommen. Für uns ein sehr gebrauchter Tag. Wir müssen die Niederlage so akzeptieren, weil sie heute absolut verdient war. Gratulation an Falkenberg.“
Dominik Salzberger, Trainer TV Schierling: „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir uns heute den Dreier in Plattling erkämpft. Es war für uns ein schwieriges Spiel gegen einen sehr defensiv stehenden Gegner. Nach der Pause konnten wir den Führungstreffer erzielen, was sicherlich der Dosenöffner für unsern Sieg war. Alles in allem ein hochverdienter Sieg auswärts in Plattling.“