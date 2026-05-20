Hasan Pepic: „Ein Pokalfinale bleibt eben ein Pokalfinale“

Traf bisher in jedem Pokalspiel der Saison: Hasan Pepic – Foto: Claus G. Stoll

Am Samstag trifft der Titelverteidiger Bahlinger SC im Verbandspokalfinale in Offenburg auf den FC 08 Villingen. Hasan Pepic, Kapitän des Regionalligisten, blickt mit Vorfreude auf das Endspiel und spricht über seine Erwartungen.

„Das ist uns Jacke wie Hose“, antwortet Hasan Pepic auf den Hinweis, dass der FC 08 Villingen Rekordsieger des Pokals ist. Der 33-Jährige freut sich sehr auf das Pokalfinale am Samstag (13.30 Uhr) gegen den Oberligisten. Pepic will als Mannschaft die Leistungen aus der Regionalliga wiedergutmachen, denn dort haben sie seines Erachtens „versagt“. Die Fußballer des Bahlinger SC haben diese Saison nicht das abgerufen, was sie können. Als Tabellenletzter steigt der BSC in die Oberliga ab. Deshalb freut er sich umso mehr auf das Pokalendspiel, um mit einem Sieg in die Sommerpause zu gehen.

Die Vorbereitung auf das Spiel läuft bei den Bahlingern ganz normal wie für jedes andere. Da es ein Pokalspiel ist, sieht Pepic es nicht als ein einfaches Spiel: „Im Pokal ist alles möglich.“ Am liebsten würde der Mittelfeldspieler seine Torausbeute aus dem Pokal weiterführen – in jedem der fünf Pokalspiele dieser Saison schoss Pepic ein Tor – und als Kapitän für die Mannschaft vorangehen.