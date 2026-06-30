Hasan Keskin ist neuer Jugendleiter bei Tennis Borussia

Hasan Keskin (61) wird neuer Jugendleiter bei Tennis Borussia und damit
Nachfolger des zurückgetretenen Francis Banecki.
Der TeBe-Vorstandsvorsitzende Ariel Gala setzt große Hoffnung in den
erfahrenen Keskin: "Ich bin überzeugt, dass wir den ruhigen, sachlichen und
beständigen Jugendleiter bekommen, nach dem wir lange gesucht haben.“
Keskins Name ist vor allem mit dem lange Zeit schier unaufhaltsamen
Aufschwung von Viktoria 89 verbunden. Er war es, der bei dem 2013
entstandenen Fusionsverein aus LFC und BFC Viktoria die Basis dafür legte,
dass die Jugendmannschaften des Vereins in die höchstmöglichen Ligen
gelangten und dort blieben.
Der Routinier, zuletzt Sportvorstand bei Türkiyemspor, formuliert klare
Ziele, die er mit seinem neuen Verein erreichen möchte: „Wir müssen mit
aller Kraft darauf hinarbeiten, dass die U19 und U17 möglichst rasch wieder
in die NLZ-Liga aufsteigen. Nur so können wir Spieler mit
TeBe-Identifikation ausbilden, die dann auch dem Männerteam weiterhelfen.
Alles muss darauf ausgerichtet sein, maximalen Erfolg für den Verein als
Gesamtes zu erreichen. Mit etwas Geduld und viel harter Arbeit werden wir
das gemeinsam schaffen.“