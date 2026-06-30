Hasan Keskin ist neuer Jugendleiter bei Tennis Borussia

Der TeBe-Vorstandsvorsitzende Ariel Gala setzt große Hoffnung in den erfahrenen Keskin: "Ich bin überzeugt, dass wir den ruhigen, sachlichen und beständigen Jugendleiter bekommen, nach dem wir lange gesucht haben.“ Keskins Name ist vor allem mit dem lange Zeit schier unaufhaltsamen Aufschwung von Viktoria 89 verbunden. Er war es, der bei dem 2013 entstandenen Fusionsverein aus LFC und BFC Viktoria die Basis dafür legte, dass die Jugendmannschaften des Vereins in die höchstmöglichen Ligen gelangten und dort blieben.



Der Routinier, zuletzt Sportvorstand bei Türkiyemspor, formuliert klare

Ziele, die er mit seinem neuen Verein erreichen möchte: „Wir müssen mit

aller Kraft darauf hinarbeiten, dass die U19 und U17 möglichst rasch wieder

in die NLZ-Liga aufsteigen. Nur so können wir Spieler mit

TeBe-Identifikation ausbilden, die dann auch dem Männerteam weiterhelfen.

Alles muss darauf ausgerichtet sein, maximalen Erfolg für den Verein als

Gesamtes zu erreichen. Mit etwas Geduld und viel harter Arbeit werden wir

das gemeinsam schaffen.“