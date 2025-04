Hasan Ismaik fordert von Kaufinteressenten seiner 1860-Anteile einen klaren Plan. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Hasan Ismaik knüpft mehrere Bedingungen an Verkauf seiner Anteile bei 1860 München „Dann werde ich das unterstützen"

Hasan Ismaik will in Zukunft nur noch Fan von 1860 München sein. Er ist gesprächsbereit, will seine Anteile aber nur unter Bedingungen abgeben.

München – Mit dieser Meldung hatten wohl die wenigsten Löwen-Fans gerechnet. Hasan Ismaik will fast 14 Jahre nach seinem Einstieg im Mai 2011 seine Anteile am TSV 1860 München wieder loswerden. Das bestätigte der Jordanier am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen (BR) in der Sendung „Blickpunkt Sport“. Der aus Abu Dhabi zugeschaltete Ismaik sagte zu Beginn, ihm habe das Projekt 1860 München „14 Jahre Freude bereitet“. Dennoch wäre er bereit, zu verkaufen, wenn die Bedingungen stimmen. „Es gibt viele Angebote, die hereinkommen, aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Wenn es jemand ernst meint, soll er ein Angebot machen. Und dann werde ich darüber nachdenken“, sagte der 47-Jährige im Gespräch mit Moderator Markus Othmer.

Hasan Ismaik wünscht sich finanzstarken Investor für die Zukunft des TSV 1860 München Die Löwen seien „ein toller und starker Verein, in der besten Stadt der Welt und im besten Land der Welt“. Sollte ihm jemand ein faires Angebot machen, sei er gesprächsbereit. „Ich möchte das Ziel des Investors sehen. Wenn er keinen Plan hat und nur die Anteile halten will, dann bin ich nicht bereit, zu verkaufen“, kündigt Ismaik an.