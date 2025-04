Hasan Ismaik beim TSV 1860 München: Eine Ära voller Pleiten, Pech und Pannen

Seit 2011 fungiert Hasan Ismaik als Investor beim TSV 1860 München. – Foto: Ulrich Wagner/Imago

Seit 2011 ist der jordanische Investor Hasan Ismaik beim TSV 1860 München aktiv. Mehrere Konflikte prägten seither seine Zeit in Giesing.

München – Hasan Ismaik ist ein jordanischer Investor und Geschäftsmann. Bekannt wurde er in Deutschland vor allem durch sein Engagement beim TSV 1860 München. Seit 2011 spielt er bei den Löwen als umstrittener Gesellschafter eine prägende Rolle. Folgt nun der große Abtritt von der Bühne? Investor Hasan Ismaik kündigt Rückritt beim TSV 1860 München an

Hasan Ismaik kam einst als Retter und Hoffnungsträger und könnte nun als Feindbild der Fanszene der Löwen gehen. Im Bayerischen Rundfunk ließ der 47-Jährige die Bombe platzen: „Ich denke, 1860 braucht jemand Neues - sie brauchen Hasan nicht“. Ismaik wäre bereit, seine Anteile zu verkaufen - sofern sich ein geeigneter Abnehmer findet. Der Grund: seit seinem Einstieg im Jahr 2011 existiert bei den Münchner Löwen ein Anti-Ismaik-Lager. „Seit 14 Jahren leide ich unter diesen Leuten. Es gibt keine Wertschätzung, keinen Respekt. Nichts!“, so Ismaik. Nach Jahren des Kampfes scheint der Investor wohl genug zu haben. Doch wie kam es zu dieser schwierigen Beziehung?

Hasan Ismaik rettet die Löwen 2011 vor der Insolvenz Die Löwen steckten 2011 finanziell tief in der Krise. Hamada Iraki, ein Geschäftspartner von Hasan Ismaik, stellte den Kontakt zu den Löwen her, die kurz vor der Insolvenz standen. Am 30. Mai 2011 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen Ismaik und dem TSV 1860 München e.V. unterschrieben - nach mehreren Abänderungen der DFL. Damals führte Präsident Dieter Schneider den Verein.

Im Jahr 2011 übernimmt Hasan Ismaik (m.) Anteile des TSV 1860 München. Die Führungsriege der Löwen bestand damals aus Präsident Dieter Schneider (l.) und Geschäftsführer Robert Schäfer (r.). – Foto: Lackovic/Imago

Der jordanische Geschäftsmann trat mit einem Investment von 18 Millionen Euro auf den Plan und übernahm 60 Prozent der Anteile an der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA. Seitdem hält er über sein in Dubai ansässiges Unternehmen HAM International Limited 3,9 Millionen, der 6,5 Millionen Aktien. Die Vision des durch Öl und Immobilien reich gewordenen Investors: bald auf Augenhöhe mit dem FC Barcelona zu sein. 50+1 als großes Streitthema: „Ismaik hat sich schlichtweg den falschen Verein ausgesucht“ Doch die 50+1-Regel entwickelte sich zum großen Streitthema. Ismaik fehlte die Expertise über die Regeln und Strukturen im deutschen Fußball. Auch sein Unwissen zur 50+1-Regel gestand er beim BR. Denn obwohl Ismaik die Mehrheit der KgaA hält, Entscheidungen kann er zu seinem großen Unmut nicht alleine treffen - anders als in England, Spanien oder Italien. Er benötigt die Präsidenten und Aufsichtsräte, die Verantwortlichen der Gremien und des Vereins, an seiner Seite. Doch die gaben ihm selten Rückendeckung. Ismaik unterschätzte sicherlich auch die Lage und Geschichte des Vereins. Die anders als bei der TSG Hoffenheim oder RB Leipzig war und ist, bei denen die DFL Ausnahmen der 50+1-Regel zuließ. Die Löwen haben viele Mitglieder, viele Fanclubs und eben auch viele Meinungen. Sie sind ein absoluter Traditionsverein - der schon fast aus Prinzip gegen Investoren ist. Ismaik bezeichnet 50+1 als „undemokratisch“ – Investor verzeichnet massiven Verlust in wenigen Jahren Mehrmals kündigte Ismaik in den folgenden Jahren an, gegen 50+1 zu klagen, das er „undemokratisch“ und „investorfeindlich“ bezeichnete. Sein Ziel: mehr Einfluss auf den Verein. Doch auch finanziell lief es bei Ismaik nicht mehr. Im Jahr 2014 wurde der 47-Jährige von Forbes noch zum ersten jordanischen Milliardär gekürt. Sein damaliges Vermögen soll sich auf 1,4 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Nur drei Jahre später wurde sein Vermögen auf 341 Millionen Dollar geschätzt - ein massiver Verlust in kürzester Zeit. Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern: Hasan Ismaik verweigert die notwendigen Zahlungen Die internen Spannungen erreichten 2017 ihren Höhepunkt, als der Verein sportlich in die 3. Liga abstieg. Ismaik verweigerte daraufhin die notwendigen Zahlungen (elf Millionen Euro) zur Sicherung der Lizenz für die 3. Liga, was den Verein weiter in die Krise stürzte - und in der viertklassigen Regionalliga Bayern starten ließ. Buchbach statt Barcelona hieß es nun für die Sechzger. Als Begründung führte Ismaik an, dass der e.V. sich weiter weigere, notwendige Änderungen vorzunehmen. Noch am Tag des Abstiegs trat Präsident Peter Cassalette von seinem Amt zurück.

Hasan Ismaik im Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten des TSV 1860 München (2015-2017) Peter Cassalette. – Foto: foto2press/Imago