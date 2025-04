Hasan Alshammari mit faszinierender Geschichte und breiter Zukunft

Der in der A-Jugend des SV Glehn spielende Hasan Alshammari erzielte in den letzten sechs Duellen 20 Tore und zog somit den Blick vieler Vereine auf sich. Trotz seiner gerade einmal 17 Jahre musste der junge Akteur mit einigen Rückschlägen umgehen. Markus Grollik, Sporttherapeut und Athletiktrainer der B-Jugend Glehns, spricht über seinen Schützling.

Die letzten Monate waren sowohl körperlich, als auch mental sehr schwierig für den noch jungen Spieler. Im Mai starb einer seiner Mitspieler - ein emotionaler Bruch für den 17-Jährigen. Sechs Monate später verletzte er sich - die Folge war ein zweiwöchiger Krankenhausaufenthalt. Doch das Talent ließ sich zu keiner Zeit hängen und arbeitete fleißig. "Nach seiner Verletzung im November 2023, die eine Operation erforderte, hat er sich mit unermüdlichem Einsatz wieder zurückgekämpft. Doch es war nicht nur der körperliche Aspekt, der ihn in dieser Zeit prägte. Das Sichtungstraining bei AEK Athen im Sommer 2024 stellte ihn vor die Herausforderung, mit der fehlenden Unterstützung seines damaligen Trainers zurechtzukommen. Trotz dieser schwierigen Situation hat Hasan gezeigt, dass er sich nie von Rückschlägen entmutigen lässt. Der tragische Verlust seines Mitspielers im Mai 2024 stellte einen weiteren emotionalen Tiefpunkt dar, doch auch dieser Verlust hat ihn stärker gemacht. Statt sich von der Trauer überwältigen zu lassen, hat er innegehalten, reflektiert und sich neu fokussiert. Heute, im Jahr 2025, spielt er beim SV Glehn in der A-Jugend und hat in nur sechs Spielen mehr als 20 Tore erzielt – eine deutliche Bestätigung seiner großartigen Entwicklung und seines Potenzials", sagt Grollik.

Grollik, der den Stürmer betreut, sieht viele Fähigkeiten bei Alshammari. "Hasans größte Stärke liegt ohne Zweifel in seiner explosiven Schnelligkeit. Er erreicht im Sprint locker über 30 km/h, was ihm auf dem Platz enorme Vorteile verschafft. Er ist auch technisch sehr versiert, hat ein gutes Spielverständnis und einen klaren Torriecher. In Situationen, in denen andere Stürmer vielleicht zu zögerlich wären, bleibt Hasan ruhig und trifft die richtige Entscheidung. Er ist im Abschluss äußerst präzise und lässt sich nicht leicht aus der Ruhe bringen. Hasan ist ein vielseitiger Stürmer – er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum glänzen, was ihn für jede Mannschaft wertvoll macht", erklärt der Sporttherapeut.

Talent steht vor großer Zukunft

Grollik betreut den 17-Jährigen nun schon seit einiger Zeit. In diesem Abschnitt baute der Sporttherapeut eine enge Bindung zu Alshammari auf. "Ich würde sagen, mein Einfluss auf Hasan war in den entscheidenden Momenten besonders wichtig. Nach seiner ersten Verletzung und der emotionalen Krise durch den Verlust seines Mitspielers war er natürlich sehr getroffen. Zu dieser Zeit habe ich ihm nicht nur als Trainer, sondern auch als menschlicher Begleiter zur Seite gestanden. Es ging nicht nur um die physische Rehabilitation, sondern vor allem darum, ihn mental wieder aufzubauen und ihm zu helfen, die Emotionen in den Griff zu bekommen. Ich habe ihm gezeigt, wie wichtig es ist, in schwierigen Momenten nicht aufzugeben und immer wieder aufzustehen.

Auch während seines Sichtungstrainings bei AEK Athen, als er vom damaligen Trainer nicht die Unterstützung bekam, die er gebraucht hätte, habe ich ihm geholfen, sich selbst zu motivieren und den Fokus zu bewahren. Unser Verhältnis hat sich dadurch noch weiter gestärkt – es ist nicht nur ein Trainer-Spieler-Verhältnis, sondern auch eine Vertrauensbasis gewachsen, die ihm hilft, in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren", erzählt der Athletiktrainer.

Mit seinen Toren schoss sich der Stürmer in die Blickfelder vieler Vereine. Noch ist die Zukunft des Glehners ungewiss. Grollik traut dem jungen Akteur jedoch viel zu: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Hasan sehr weit kommen kann, wenn er seinen Kurs beibehält und weiterhin so fokussiert bleibt. Trotz seines jungen Alters hat er bereits so viel erlebt – und gerade diese Erfahrungen machen ihn stark. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine mentale Stärke: Hasan hat nie aufgegeben, auch nicht, als es schwierig wurde. Rückschläge, wie die Verletzungen und der Verlust seines Mitspielers, haben ihn nicht gebrochen. Ganz im Gegenteil: Sie haben ihn weiter motiviert und ihn dazu gebracht, immer wieder aufzustehen und es noch besser zu machen.

Er hat eine tolle Arbeitsmoral und eine großartige Lernbereitschaft – gerade die Mischung aus körperlicher Schnelligkeit und technischem Wissen auf dem Platz ist bei ihm bemerkenswert. Ich sehe in ihm das Potenzial, als Spieler in höheren Ligen zu spielen, wenn er weiterhin so an sich arbeitet. Wäre er in der Vergangenheit stärker gefördert worden, würde er heute vielleicht schon in einer noch höheren Liga auflaufen. Aber das macht seine Geschichte nur noch beeindruckender: Er hat sich alles selbst erarbeitet. Und das ist nicht nur für ihn, sondern auch für junge Talente ein starkes Beispiel. Seine Geschichte zeigt, dass man auch nach Rückschlägen, sei es auf dem Platz oder im Leben, wieder aufstehen kann und weiterkämpfen muss."

Wie weit Alshammari es schlussendlich schafft, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Für seine noch frische Karriere hat er einiges erlebt und verarbeiten müssen. Das 17-jährige Talent hat eine faszinierende Geschichte hinter sich und dabei ist es erst der Anfang seiner Laufbahn.