Harzburg will den Spitzenreiter jagen, Union trifft auf Gitter

13. Spieltag im Schnellüberblick

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 verspricht Dramatik pur. Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel II will seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen, doch die Verfolger aus Bad Harzburg und Gitter lauern auf Ausrutscher. Im Tabellenkeller kämpfen Ilsetal, Salzdahlum und Kissenbrück ums sportliche Überleben. Besonders die Duelle in Salder und Harzburg könnten für Bewegung an der Tabellenspitze sorgen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

KSV Vahdet Salzgitter (7.) – VfL/TSKV Oker (13.)

Nach der 1:3-Niederlage in Goslar will Vahdet Salzgitter vor heimischem Publikum wieder ein Ausrufezeichen setzen. Gegner Oker holte beim 5:1 über Ilsetal zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beide Teams trennen neun Punkte, doch die Form spricht klar für die Gastgeber. Vahdet kann mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorstoßen.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
15:30

SV Wendessen (11.) – FG Vienenburg-Wiedelah (10.)

Wendessen will nach dem abgesagten Spiel gegen Gitter wieder punkten. Die Gäste aus Vienenburg tankten beim 5:1 über Salzdahlum Selbstvertrauen und stehen im sicheren Mittelfeld. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, was eine enge Partie erwarten lässt. Vienenburg konnte zuletzt zwei Siege in Serie sammeln.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
14:30

SV Union Salzgitter (5.) – SC Gitter (3.)

Union kassierte beim 0:7 in Wolfenbüttel eine herbe Klatsche und ist auf Wiedergutmachung aus. Der SC Gitter reist als leichter Favorit an und könnte mit einem Sieg auf Platz zwei springen. Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen, was ein intensives Duell erwarten lässt. Ein echtes Spitzenspiel mit richtungsweisendem Charakter.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

VfL Salder (12.) – MTV Wolfenbüttel II (1.)

Der Tabellenführer aus Wolfenbüttel reist mit breiter Brust an – das 7:0 über Union Salzgitter war eine Demonstration der Stärke. Salder holte beim 2:2 in Lebenstedt immerhin einen Zähler, bleibt aber im unteren Mittelfeld stecken. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Wolfenbüttel II will den nächsten Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

TSG Bad Harzburg (2.) – SV Fortuna Lebenstedt (8.)

Die TSG Bad Harzburg will nach dem abgesagten Spiel gegen Üfingen wieder angreifen. Gegner Fortuna Lebenstedt zeigte beim 2:2 gegen Salder Moral, doch nun wartet ein ganz anderes Kaliber. Harzburg hat die beste Defensive der Liga und will den Rückstand auf Wolfenbüttel verkürzen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

FC Ilsetal (15.) – TSV Üfingen (9.)

Nach dem 1:5 in Oker steht Ilsetal erneut unter Druck. Der Aufsteiger wartet seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis und steckt tief im Tabellenkeller. Üfingen will seine Auswärtsstärke nutzen und wieder in die obere Tabellenhälfte klettern. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

SV Kissenbrück (16.) – Goslarer SC 08 (4.)

Kissenbrück blieb beim 0:5 in Thiede chancenlos und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Der Goslarer SC gewann überzeugend gegen Vahdet Salzgitter und will weiter oben angreifen. Alles spricht für einen klaren Auswärtssieg, zumal Kissenbrück bereits 60 Gegentore kassiert hat. Für den GSC zählt in diesem Duell nur die Pflichtaufgabe.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
14:00

MTV Salzdahlum (14.) – FC Viktoria Thiede (6.)

Salzdahlum musste sich in Vienenburg mit 1:5 geschlagen geben und steckt weiter in der Krise. Thiede dagegen feierte mit dem 5:0 über Kissenbrück einen klaren Heimerfolg und will nun auswärts nachlegen. Der Aufsteiger hat offensiv zugelegt und ist klarer Favorit. Salzdahlum braucht dringend Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

