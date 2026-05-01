Harzburg fordert Oker, Thiede trifft auf Goslar, MTV II mit Sieg

– Foto: Daniel Salinger

MTV Wolfenbüttel II hat mit dem 5:3 gegen SV Wendessen vorgelegt und behauptet die Spitze, während TSG Bad Harzburg bei VfL/TSKV Oker gefordert ist und Goslarer SC 08 im direkten Duell bei FC Viktoria Thiede antritt. Im Mittelfeld treffen mit TSV Üfingen und VfL Salder zwei punktgleiche Teams aufeinander, parallel empfängt SV Fortuna Lebenstedt den direkten Tabellennachbarn SV Union Salzgitter. Im unteren Bereich stehen mit FC Ilsetal gegen KSV Vahdet Salzgitter sowie FG Vienenburg-Wiedelah gegen SV Kissenbrück weitere Partien an, während SC Gitter gegen MTV Salzdahlum die Position im Mittelfeld absichern will.

MTV Wolfenbüttel II (1.) – SV Wendessen (7.) 5:3 Der Tabellenführer setzt seine dominante Saison fort. Nach dem 4:1 gegen MTV Salzdahlum und dem torreichen 5:3 im direkten Duell gegen SV Wendessen unter der Woche bestätigt MTV Wolfenbüttel II seine Offensivstärke mit inzwischen 95 Toren. Bereits das Hinspiel gewann der Spitzenreiter mit 3:0.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Ilsetal FC Ilsetal KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S 15:00 PUSH

FC Ilsetal (15.) – KSV Vahdet Salzgitter (14.) Im unteren Tabellenbereich kommt es zu einem direkten Duell. FC Ilsetal musste zuletzt zwei deutliche Niederlagen hinnehmen (3:6 gegen TSG Bad Harzburg, 1:7 gegen VfL Salder) und bleibt mit 15 Punkten klar im Hintertreffen. Das Hinspiel ging mit 1:3 an KSV Vahdet Salzgitter, das zuletzt ein 1:1 gegen FC Viktoria Thiede erreichte. Für beide Teams hat die Partie unmittelbare Bedeutung im Tabellenkeller.

SV Fortuna Lebenstedt (10.) – SV Union Salzgitter (11.) Die Tabellennachbarn liegen nur einen Punkt auseinander. Das Hinspiel entschied SV Fortuna Lebenstedt mit 2:0 für sich. Zuletzt blieb Fortuna beim 0:0 gegen SV Wendessen ohne Torerfolg, während SV Union Salzgitter ein 3:3 gegen TSV Üfingen erreichte. Die Konstellation deutet auf ein enges Spiel hin, in dem sich beide Teams voneinander absetzen wollen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Üfingen Üfingen VfL Salder VfL Salder 15:00 PUSH

TSV Üfingen (5.) – VfL Salder (6.) Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld treffen direkt aufeinander. TSV Üfingen kam zuletzt zu einem 3:3 gegen SV Union Salzgitter, während VfL Salder nach dem spektakulären 7:2 gegen VfL/TSKV Oker und dem deutlichen 7:1 bei FC Ilsetal offensivstark auftritt. Das Hinspiel gewann Üfingen mit 2:1. Beide Mannschaften bewegen sich eng beieinander, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie.

VfL/TSKV Oker (13.) – TSG Bad Harzburg (2.) Die Rollen sind klar verteilt, die Dynamik jedoch vielschichtig. VfL/TSKV Oker überzeugte zuletzt mit einem 7:2 gegen VfL Salder, bleibt aber im unteren Tabellenbereich. TSG Bad Harzburg reist als Tabellenzweiter an, gewann zuletzt 6:3 gegen FC Ilsetal, musste jedoch zuvor eine 0:3-Niederlage gegen FC Viktoria Thiede hinnehmen. Das Hinspiel entschied Harzburg nach spätem Verlauf mit 3:1 für sich.

FC Viktoria Thiede (4.) – Goslarer SC 08 (3.) Das direkte Duell um die oberen Plätze ist eng konturiert. Goslarer SC 08 präsentierte sich zuletzt in Torlaune (6:1 gegen FG Vienenburg-Wiedelah) und gewann bereits das Hinspiel deutlich mit 5:0. FC Viktoria Thiede setzte mit dem 3:0 gegen TSG Bad Harzburg ein klares Zeichen und kam zudem zu einem 1:1 gegen KSV Vahdet Salzgitter.

FG Vienenburg-Wiedelah (9.) – SV Kissenbrück (16.) Die Rollen sind klar verteilt. FG Vienenburg-Wiedelah gewann das Hinspiel souverän mit 3:0, musste zuletzt jedoch eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Goslarer SC 08 hinnehmen. SV Kissenbrück bleibt mit nur fünf Punkten abgeschlagen, zeigte beim 1:1 gegen SC Gitter jedoch Widerstand. Für Vienenburg geht es darum, sich nach der klaren Niederlage zu stabilisieren.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SC Gitter SC Gitter MTV Salzdahlum Salzdahlum 15:00 PUSH