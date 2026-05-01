 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Harzburg fordert Oker, Thiede trifft auf Goslar, MTV II mit Sieg

26. Spieltag

von NB · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Salinger

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BZL Braunschw. St. 3
Vienenburg
Vikt. Thiede
Kissenbrück
Union Salzg

MTV Wolfenbüttel II hat mit dem 5:3 gegen SV Wendessen vorgelegt und behauptet die Spitze, während TSG Bad Harzburg bei VfL/TSKV Oker gefordert ist und Goslarer SC 08 im direkten Duell bei FC Viktoria Thiede antritt. Im Mittelfeld treffen mit TSV Üfingen und VfL Salder zwei punktgleiche Teams aufeinander, parallel empfängt SV Fortuna Lebenstedt den direkten Tabellennachbarn SV Union Salzgitter. Im unteren Bereich stehen mit FC Ilsetal gegen KSV Vahdet Salzgitter sowie FG Vienenburg-Wiedelah gegen SV Kissenbrück weitere Partien an, während SC Gitter gegen MTV Salzdahlum die Position im Mittelfeld absichern will.

Mi., 29.04.2026, 19:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
5
3
Abpfiff

MTV Wolfenbüttel II (1.) – SV Wendessen (7.) 5:3

Der Tabellenführer setzt seine dominante Saison fort. Nach dem 4:1 gegen MTV Salzdahlum und dem torreichen 5:3 im direkten Duell gegen SV Wendessen unter der Woche bestätigt MTV Wolfenbüttel II seine Offensivstärke mit inzwischen 95 Toren. Bereits das Hinspiel gewann der Spitzenreiter mit 3:0.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
15:00

FC Ilsetal (15.) – KSV Vahdet Salzgitter (14.)

Im unteren Tabellenbereich kommt es zu einem direkten Duell. FC Ilsetal musste zuletzt zwei deutliche Niederlagen hinnehmen (3:6 gegen TSG Bad Harzburg, 1:7 gegen VfL Salder) und bleibt mit 15 Punkten klar im Hintertreffen. Das Hinspiel ging mit 1:3 an KSV Vahdet Salzgitter, das zuletzt ein 1:1 gegen FC Viktoria Thiede erreichte. Für beide Teams hat die Partie unmittelbare Bedeutung im Tabellenkeller.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
15:00

SV Fortuna Lebenstedt (10.) – SV Union Salzgitter (11.)

Die Tabellennachbarn liegen nur einen Punkt auseinander. Das Hinspiel entschied SV Fortuna Lebenstedt mit 2:0 für sich. Zuletzt blieb Fortuna beim 0:0 gegen SV Wendessen ohne Torerfolg, während SV Union Salzgitter ein 3:3 gegen TSV Üfingen erreichte. Die Konstellation deutet auf ein enges Spiel hin, in dem sich beide Teams voneinander absetzen wollen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
15:00

TSV Üfingen (5.) – VfL Salder (6.)

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld treffen direkt aufeinander. TSV Üfingen kam zuletzt zu einem 3:3 gegen SV Union Salzgitter, während VfL Salder nach dem spektakulären 7:2 gegen VfL/TSKV Oker und dem deutlichen 7:1 bei FC Ilsetal offensivstark auftritt. Das Hinspiel gewann Üfingen mit 2:1. Beide Mannschaften bewegen sich eng beieinander, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
15:00

VfL/TSKV Oker (13.) – TSG Bad Harzburg (2.)

Die Rollen sind klar verteilt, die Dynamik jedoch vielschichtig. VfL/TSKV Oker überzeugte zuletzt mit einem 7:2 gegen VfL Salder, bleibt aber im unteren Tabellenbereich. TSG Bad Harzburg reist als Tabellenzweiter an, gewann zuletzt 6:3 gegen FC Ilsetal, musste jedoch zuvor eine 0:3-Niederlage gegen FC Viktoria Thiede hinnehmen. Das Hinspiel entschied Harzburg nach spätem Verlauf mit 3:1 für sich.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
15:00

FC Viktoria Thiede (4.) – Goslarer SC 08 (3.)

Das direkte Duell um die oberen Plätze ist eng konturiert. Goslarer SC 08 präsentierte sich zuletzt in Torlaune (6:1 gegen FG Vienenburg-Wiedelah) und gewann bereits das Hinspiel deutlich mit 5:0. FC Viktoria Thiede setzte mit dem 3:0 gegen TSG Bad Harzburg ein klares Zeichen und kam zudem zu einem 1:1 gegen KSV Vahdet Salzgitter.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
15:00

FG Vienenburg-Wiedelah (9.) – SV Kissenbrück (16.)

Die Rollen sind klar verteilt. FG Vienenburg-Wiedelah gewann das Hinspiel souverän mit 3:0, musste zuletzt jedoch eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Goslarer SC 08 hinnehmen. SV Kissenbrück bleibt mit nur fünf Punkten abgeschlagen, zeigte beim 1:1 gegen SC Gitter jedoch Widerstand. Für Vienenburg geht es darum, sich nach der klaren Niederlage zu stabilisieren.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
15:00

SC Gitter (8.) – MTV Salzdahlum (12.)

Das Hinspiel endete deutlich mit 6:1 für SC Gitter, das zuletzt ein 1:1 bei SV Kissenbrück hinnehmen musste. MTV Salzdahlum verlor hingegen klar mit 1:4 gegen MTV Wolfenbüttel II. Die Tabellenkonstellation spricht für Gitter, das sich im gesicherten Mittelfeld befindet, während Salzdahlum den Anschluss halten muss.