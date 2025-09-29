Harzburg feiert Schützenfest – Wolfenbüttel II bleibt Spitzenreiter

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 bot alles: klare Kantersiege, späte Tore und dramatische Punkteteilungen. Während sich die TSG Bad Harzburg in Torlaune zeigte und der MTV Wolfenbüttel II seine Spitzenposition behauptete, setzten auch Union Salzgitter und Fortuna Lebenstedt deutliche Zeichen. Im Tabellenkeller sammelten Kissenbrück und Ilsetal keine Punkte, während Wendessen im Auswärtsspiel jubelte.

Der Tabellenführer dominierte die erste Hälfte und führte durch Treffer von Janosch-Paul Bauer (17./42.) und Paul Wolf (35.) bereits mit 3:0. Nach dem 4:0 durch Mark-Philip Wolf (73.) schien alles entschieden, ehe Goslars Jonas Sprengelmeyer (78./87.) mit einem Doppelpack nochmal für etwas Spannung sorgte. Doch Jasper Hinrich Jörß (88.) stellte umgehend den alten Abstand wieder her. Wolfenbüttel II bleibt mit 19 Punkten an der Tabellenspitze.

Die Hausherren stellten früh die Weichen auf Sieg: Lukas Ceglarski (15.) und Lennart Gauger (32.) trafen zur beruhigenden Führung. Noch vor der Pause erhöhte Maurice Meyer (45.). Spätestens mit dem 4:0 von Mirco Kleiner (75.) war die Partie entschieden. Fortuna klettert ins Mittelfeld, Kissenbrück bleibt mit drei Punkten Schlusslicht.

Die TSG zeigte ihre Offensivkraft in voller Breite. Auf ein munteres Hin und Her vor der Pause zum 2:2 durch Jansen (24.), Botta (40.), Almeida (43.) und Toprak (45.) folgte ein wahres Torfestival nach dem Seitenwechsel. Bartels (62.), Schubert (72.), Almeida (81.) und der doppelte Ahmatovic (89./90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem Kantersieg bleibt Harzburg in der Nähe von Wolfenbüttel II.

Im Spitzenspiel sorgte ein Treffer von Marvin Pramme (28.) für die Entscheidung. Trotz druckvoller Bemühungen fand Gitter kein Mittel gegen die kompakte Gästeabwehr. Thiede verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und feierte einen Auswärtssieg beim Tabellendritten. Damit rückt der Aufsteiger mit 13 Punkten näher an die obere Tabellenhälfte heran.

FC Ilsetal (15.) – SV Union Salzgitter (5.) 0:3 Die bisher kriselnden Ilsetaler hielten eine Stunde lang gut mit, doch dann schlug Union eiskalt zu. Innerhalb von elf Minuten entschieden Philipp Weykamp (66.), Florian Koziol (73.) und Sebastian Bischoff (77.) die Partie. Für Union war es ein wichtiger Auswärtssieg im Rennen um die Spitzenplätze. Ilsetal verharrt mit drei Punkten tief im Tabellenkeller.

VfL/TSKV Oker (13.) – SV Wendessen (12.) 1:4 Oker geriet schon vor der Pause durch Tore von Fakhreldine (30.), Gos (34.) und Zoura (44.) klar ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als El Moustapha Zein El Ghacem (61.) verkürzte. Doch erneut Fakhreldine (90.) machte Wendessens Auswärtssieg perfekt. Die Gäste verschaffen sich damit Luft im unteren Tabellenfeld.