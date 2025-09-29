 2025-09-26T13:47:28.965Z

Foto: Sebastian Harbke

Harzburg feiert Schützenfest – Wolfenbüttel II bleibt Spitzenreiter

7:2-Gala der TSG, Tabellenführer mit Pflichtsieg – Spannung im Keller

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 bot alles: klare Kantersiege, späte Tore und dramatische Punkteteilungen. Während sich die TSG Bad Harzburg in Torlaune zeigte und der MTV Wolfenbüttel II seine Spitzenposition behauptete, setzten auch Union Salzgitter und Fortuna Lebenstedt deutliche Zeichen. Im Tabellenkeller sammelten Kissenbrück und Ilsetal keine Punkte, während Wendessen im Auswärtsspiel jubelte.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
4
0
Abpfiff

SV Fortuna Lebenstedt (10.) – SV Kissenbrück (16.) 4:0

Die Hausherren stellten früh die Weichen auf Sieg: Lukas Ceglarski (15.) und Lennart Gauger (32.) trafen zur beruhigenden Führung. Noch vor der Pause erhöhte Maurice Meyer (45.). Spätestens mit dem 4:0 von Mirco Kleiner (75.) war die Partie entschieden. Fortuna klettert ins Mittelfeld, Kissenbrück bleibt mit drei Punkten Schlusslicht.

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
5
2
Abpfiff

MTV Wolfenbüttel II (1.) – Goslarer SC 08 (9.) 5:2

Der Tabellenführer dominierte die erste Hälfte und führte durch Treffer von Janosch-Paul Bauer (17./42.) und Paul Wolf (35.) bereits mit 3:0. Nach dem 4:0 durch Mark-Philip Wolf (73.) schien alles entschieden, ehe Goslars Jonas Sprengelmeyer (78./87.) mit einem Doppelpack nochmal für etwas Spannung sorgte. Doch Jasper Hinrich Jörß (88.) stellte umgehend den alten Abstand wieder her. Wolfenbüttel II bleibt mit 19 Punkten an der Tabellenspitze.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
0
1
Abpfiff

SC Gitter (3.) – FC Viktoria Thiede (7.) 0:1

Im Spitzenspiel sorgte ein Treffer von Marvin Pramme (28.) für die Entscheidung. Trotz druckvoller Bemühungen fand Gitter kein Mittel gegen die kompakte Gästeabwehr. Thiede verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und feierte einen Auswärtssieg beim Tabellendritten. Damit rückt der Aufsteiger mit 13 Punkten näher an die obere Tabellenhälfte heran.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
7
2
Abpfiff

TSG Bad Harzburg (2.) – VfL Salder (8.) 7:2

Die TSG zeigte ihre Offensivkraft in voller Breite. Auf ein munteres Hin und Her vor der Pause zum 2:2 durch Jansen (24.), Botta (40.), Almeida (43.) und Toprak (45.) folgte ein wahres Torfestival nach dem Seitenwechsel. Bartels (62.), Schubert (72.), Almeida (81.) und der doppelte Ahmatovic (89./90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem Kantersieg bleibt Harzburg in der Nähe von Wolfenbüttel II.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
0
3
Abpfiff

FC Ilsetal (15.) – SV Union Salzgitter (5.) 0:3

Die bisher kriselnden Ilsetaler hielten eine Stunde lang gut mit, doch dann schlug Union eiskalt zu. Innerhalb von elf Minuten entschieden Philipp Weykamp (66.), Florian Koziol (73.) und Sebastian Bischoff (77.) die Partie. Für Union war es ein wichtiger Auswärtssieg im Rennen um die Spitzenplätze. Ilsetal verharrt mit drei Punkten tief im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
1
4
Abpfiff

VfL/TSKV Oker (13.) – SV Wendessen (12.) 1:4

Oker geriet schon vor der Pause durch Tore von Fakhreldine (30.), Gos (34.) und Zoura (44.) klar ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als El Moustapha Zein El Ghacem (61.) verkürzte. Doch erneut Fakhreldine (90.) machte Wendessens Auswärtssieg perfekt. Die Gäste verschaffen sich damit Luft im unteren Tabellenfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
3
3
Abpfiff

TSV Üfingen (6.) – MTV Salzdahlum (14.) 3:3

Ein turbulenter Schlagabtausch endete mit einem Remis. Üfingen startete furios mit Toren von Laschkowski (3.) und Elsner (9.), ehe Syfus (24.) für die Gäste verkürzte. Nach dem 3:1 durch Lübke (50.) drehte Salzdahlum auf und glich durch Wittchen (62.) und Hennecke (69.) aus. Während Üfingen mit 14 Punkten oben dranbleibt, sammelt der MTV einen wichtigen Zähler im frühen Abstiegskampf.

