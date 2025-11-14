Harzburg empfängt Gitter – Üfingen im Sechs-Punkte-Duell mit Vahdet

An der Spitze können Wolfenbüttel II und Bad Harzburg ihre Ausgangsposition festigen, während im Kellerteams wie Kissenbrück, Ilsetal und Oker dringend Punkte benötigen. Gleichzeitig treffen direkte Konkurrenten im Umfeld der Aufstiegsränge aufeinander. Der 15. Spieltag könnte das Tabellenbild kräftig durcheinanderwirbeln.

Wendessen überraschte am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 in Thiede und will daran anknüpfen. Goslar unterlag überraschend 1:4 in Salzdahlum und sucht nach Stabilität. Für beide Teams bietet sich die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Die defensive Konzentration dürfte spielentscheidend werden.

Üfingen reist mit dem überzeugenden 7:3 gegen Oker im Rücken in diesen Mittelfeld-Showdown. Vahdet holte beim 3:3 in Kissenbrück nur einen Punkt und blieb hinter den Erwartungen. Beide Teams stehen punktgleich dicht hinter den Top 7 und wollen oben wieder andocken.

Salder beeindruckte zuletzt mit einem 5:2-Erfolg bei Gitter und schöpfte neues Selbstvertrauen. Vienenburg-Wiedelah setzte sich 2:1 gegen Union Salzgitter durch und bleibt in Reichweite der Topregion. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel. Ein Duell mit viel Offensivpotenzial.

Union verlor knapp 1:2 in Vienenburg und möchte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Thiede kassierte ein überraschendes 0:1 gegen Wendessen und will Wiedergutmachung. Beide Mannschaften liegen eng beieinander und können mit einem Sieg ihre Ambitionen untermauern. Ein intensives Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr TSG Bad Harzburg Bad Harzburg SC Gitter SC Gitter 14:00 PUSH

TSG Bad Harzburg (2.) – SC Gitter (3.) Harzburg muss nach dem herben 0:9-Dämpfer gegen Wolfenbüttel II Wiedergutmachung leisten. Gitter verlor gleichzeitig 2:5 gegen Salder und steht ebenfalls unter Zugzwang. Das Spitzenspiel ist ein echtes Charaktertest für beide Mannschaften. Der Sieger bleibt erster Verfolger des Tabellenführers.

MTV Wolfenbüttel II (1.) – FC Ilsetal (15.) Der Tabellenführer geht nach dem 9:0 über Harzburg mit breiter Brust in die Partie. Ilsetal holte ein 0:0 in Lebenstedt, bleibt aber tief im Tabellenkeller. Alles spricht für einen Pflichtsieg des MTV, der seine Dominanz weiter untermauern will. Ilsetal kann nur über konsequente Defensivarbeit im Spiel bleiben.

VfL/TSKV Oker (13.) – SV Fortuna Lebenstedt (11.) Oker kassierte sieben Gegentore in Üfingen und steckt weiter in der unteren Tabellenregion. Fortuna kam beim 0:0 gegen Ilsetal nicht über ein Remis hinaus und sucht nach Offensivimpulsen. Ein wichtiges Duell um Ruhe und Rückenwind für die kommenden Wochen.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr MTV Salzdahlum Salzdahlum SV Kissenbrück Kissenbrück 14:00 PUSH