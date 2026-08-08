Harz-Derby in Unterzahl gewonnen: "Ein ganz wichtiger Startsieg" Oberliga Süd +++ Mit einem Mann weniger setzt sich der VfB Germania gegen den FC Einheit Wernigerode durch von Kevin Gehring · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michelle Luka

Zum Start der neuen Saison in der NOFV-Oberliga Süd hat der VfB Germania Halberstadt das Harz-Derby gegen den FC Einheit Wernigerode gewonnen. Dabei mussten die Hausherren am Freitagabend den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl agieren.

"Das war ein ganz wichtiger Startsieg, der viel Energie freisetzen wird", freute sich Germania-Coach Manuel Rost nach dem 3:1-Erfolg am Volksstimme-Mikrofon. Bis dahin war es für die Halberstädter vor 1167 Zuschauern im Friedensstadion ein weiter Weg. "Ich finde, dass meine Mannschaft ein Superspiel in der ersten Halbzeit gemacht hat", sagte Einheit-Trainer Danny König: "Ich bin null enttäuscht." Bis zur 45. Minute - bis zum Platzverweis gegen den Halberstädter Davis Boateng - hatte der 51-Jährige sein Team als "die bessere Mannschaft" gesehen. "In der ersten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel - Abnutzungskampf", befand Rost.