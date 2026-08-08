 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Harz-Derby in Unterzahl gewonnen: "Ein ganz wichtiger Startsieg"

Oberliga Süd +++ Mit einem Mann weniger setzt sich der VfB Germania gegen den FC Einheit Wernigerode durch

von Kevin Gehring · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michelle Luka

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
Halberstadt
Wernigerode

Zum Start der neuen Saison in der NOFV-Oberliga Süd hat der VfB Germania Halberstadt das Harz-Derby gegen den FC Einheit Wernigerode gewonnen. Dabei mussten die Hausherren am Freitagabend den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl agieren.

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
3
1
Abpfiff

>> VfB Germania Halberstadt gegen FC Einheit Wernigerode im Re-Live: (hier klicken)

"Das war ein ganz wichtiger Startsieg, der viel Energie freisetzen wird", freute sich Germania-Coach Manuel Rost nach dem 3:1-Erfolg am Volksstimme-Mikrofon. Bis dahin war es für die Halberstädter vor 1167 Zuschauern im Friedensstadion ein weiter Weg.

"Ich finde, dass meine Mannschaft ein Superspiel in der ersten Halbzeit gemacht hat", sagte Einheit-Trainer Danny König: "Ich bin null enttäuscht." Bis zur 45. Minute - bis zum Platzverweis gegen den Halberstädter Davis Boateng - hatte der 51-Jährige sein Team als "die bessere Mannschaft" gesehen. "In der ersten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel - Abnutzungskampf", befand Rost.

Doppelpack nach Einwechslung: Kühnhardt sorgt für die Entscheidung

Mit einem Mann weniger auf dem Rasen mussten die Germanen ihre Spielweise anpassen. "Es ging in der zweiten Halbzeit darum, aus der Geduld zum Umschalten zu kommen und aus dem Umschalten dann zu den Tormöglichkeiten", erklärte Rost. Dies gelang seiner Elf: Nach Eingabe von der linken Seite sorgte Joel-Pascal Klaschka für die Führung des VfB (51.).

Wenig später rückte dann Paul Kühnhardt in den Fokus: Der 20-Jährige hatte zur Stundenmarke für Klaschka den Rasen betreten - und sorgte für die Entscheidung. Erst traf Kühnhardt links oben in den Knick (65.), dann vollendete er einen Konter zum 3:0 (70.). Das Aufbäumen der Gäste mit dem Treffer von Neuzugang Kingsley Akindele (90.) kam zu spät.

So hat der VfB Germania Halberstadt die drei Punkte zum Saisonstart - trotz einer Halbzeit in Unterzahl - daheim behalten. "Wie es die Gruppe als ganzes umgesetzt hat - Chapeau", betonte Rost.

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung