Harz-Derby in Unterzahl gewonnen: "Ein ganz wichtiger Startsieg"

Zum Start der neuen Saison in der NOFV-Oberliga Süd hat der VfB Germania Halberstadt das Harz-Derby gegen den FC Einheit Wernigerode gewonnen. Dabei mussten die Hausherren am Freitagabend den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl agieren.
"Das war ein ganz wichtiger Startsieg, der viel Energie freisetzen wird", freute sich Germania-Coach Manuel Rost nach dem 3:1-Erfolg am Volksstimme-Mikrofon. Bis dahin war es für die Halberstädter vor 1167 Zuschauern im Friedensstadion ein weiter Weg.
"Ich finde, dass meine Mannschaft ein Superspiel in der ersten Halbzeit gemacht hat", sagte Einheit-Trainer Danny König: "Ich bin null enttäuscht." Bis zur 45. Minute - bis zum Platzverweis gegen den Halberstädter Davis Boateng - hatte der 51-Jährige sein Team als "die bessere Mannschaft" gesehen. "In der ersten Halbzeit war es ein sehr zerfahrenes Spiel - Abnutzungskampf", befand Rost.
Mit einem Mann weniger auf dem Rasen mussten die Germanen ihre Spielweise anpassen. "Es ging in der zweiten Halbzeit darum, aus der Geduld zum Umschalten zu kommen und aus dem Umschalten dann zu den Tormöglichkeiten", erklärte Rost. Dies gelang seiner Elf: Nach Eingabe von der linken Seite sorgte Joel-Pascal Klaschka für die Führung des VfB (51.).
Wenig später rückte dann Paul Kühnhardt in den Fokus: Der 20-Jährige hatte zur Stundenmarke für Klaschka den Rasen betreten - und sorgte für die Entscheidung. Erst traf Kühnhardt links oben in den Knick (65.), dann vollendete er einen Konter zum 3:0 (70.). Das Aufbäumen der Gäste mit dem Treffer von Neuzugang Kingsley Akindele (90.) kam zu spät.
So hat der VfB Germania Halberstadt die drei Punkte zum Saisonstart - trotz einer Halbzeit in Unterzahl - daheim behalten. "Wie es die Gruppe als ganzes umgesetzt hat - Chapeau", betonte Rost.