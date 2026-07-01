 2026-07-01T07:36:38.002Z

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Harz-Derby gleich zum Auftakt, Weißenfels startet bei Aufsteiger

Oberliga +++ Der Nordostdeutsche Fußballverband gibt die Ansetzungen für den ersten Spieltag bekannt

von Kevin Gehring · Heute, 17:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michelle Luka

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NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
Meuselwitz
Eilenburg
FC Hertha 03

Nach der Staffeleinteilung zum Start in die Woche hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch auch den Spielplan bekanntgegeben. Für die sechs Vertreter aus Sachsen-Anhalt warten dabei spannende Aufgaben.

Zum brisantesten Duell kommt es sicherlich im Harz: Der VfB Germania Halberstadt empfängt den FC Einheit Wernigerode gleich zum Derby. Für den SSC Weißenfels beginnt die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte mit einem Auswärtsspiel: Der Landesmeister von Sachsen-Anhalt gastiert beim brandenburgischen Aufsteiger 1. FC Frankfurt/Oder. Heimspiele haben dagegen die anderen beiden Vertreter: Der VfL Halle 96 beginnt gegen den VfB Auerbach, die SG Union Sandersdorf hat den VfB Krieschow zu Gast.

Die Partien des 1. Spieltages in der Oberliga Süd

  • VfB Germania Halberstadt - FC Einheit Wernigerode
  • 1. FC Frankfurt/Oder - SSC Weißenfels
  • FSV Budissa Bautzen - FC Eilenburg
  • VFC Plauen - FC Einheit Rudolstadt
  • VfL Halle 96 - VfB Auerbach
  • ZFC Meuselwitz - VfB Empor Glauchau
  • SG Union Sandersdorf - VfB 1921 Krieschow
  • SG Dynamo Dresden II - SC Freital

Nach dem Staffelwechsel startet die neue Oberliga-Spielzeit für den 1. FC Lok Stendal mit einem spannenden Auswärtsspiel. Die Altmärker reisen zum Traditionsverein Tennis Borussia Berlin, der in der Vergangenheit sogar in der Bundesliga und 2. Bundesliga vertreten war. Das Derby gegen den FSV Optik Rathenow ist am sechsten Spieltag zunächst daheim vorgesehen.

Die Partien des 1. Spieltages in der Oberliga Nord

  • FC Mecklenburg Schwerin - TUS Makkabi Berlin
  • FSV Optik Rathenow - Berliner AK 07
  • SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf
  • SV Lichtenberg 47 - TSG Neustrelitz
  • F.C. Hansa Rostock II - SG Union Klosterfelde
  • FC Anker Wismar - F.C. Hertha 03 Zehlendorf
  • Tennis Borussia Berlin - 1. FC Lok Stendal
  • Füchse Berlin Reinickendorf - SV Sparta Lichtenberg 1911