Harz-Derby gleich zum Auftakt, Weißenfels startet bei Aufsteiger

– Foto: Michelle Luka

Nach der Staffeleinteilung zum Start in die Woche hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch auch den Spielplan bekanntgegeben. Für die sechs Vertreter aus Sachsen-Anhalt warten dabei spannende Aufgaben.

Zum brisantesten Duell kommt es sicherlich im Harz: Der VfB Germania Halberstadt empfängt den FC Einheit Wernigerode gleich zum Derby. Für den SSC Weißenfels beginnt die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte mit einem Auswärtsspiel: Der Landesmeister von Sachsen-Anhalt gastiert beim brandenburgischen Aufsteiger 1. FC Frankfurt/Oder. Heimspiele haben dagegen die anderen beiden Vertreter: Der VfL Halle 96 beginnt gegen den VfB Auerbach, die SG Union Sandersdorf hat den VfB Krieschow zu Gast.

Die Partien des 1. Spieltages in der Oberliga Süd