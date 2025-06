Harun Toprak wird Co-Trainer beim FV Ravensburg

Der FV Ravensburg hat seine Trainerbank für die kommende Spielzeit mit einem vertrauten Gesicht verstärkt: Harun Toprak kehrt zum Verein zurück und übernimmt das Amt des Co-Trainers der ersten Mannschaft. Der 37-Jährige ist beim FV kein Unbekannter. Zwischen der Saison 2013/2014 und 2017/2018 trug er selbst das Trikot der Ravensburger und gehörte zu jener Generation, die sowohl den Aufstieg in die Oberliga als auch den Gewinn des WFV-Pokals miterlebte.

Toprak bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch emotionale Verbundenheit mit: „Für mich war das natürlich eine Herzenssache“, erklärte er in einer ersten Videobotschaft auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal. „Hab das dann 1/2 Tage überlegt aber dann mich für den FV Ravensburg und für Rahman und Nicki entschieden, das Co-Traineramt zu übernehmen.“

Die Besetzung des Co-Trainerpostens ist damit abgeschlossen. Toprak wird künftig an der Seite von Cheftrainer Rahman Soyudogru und Spieler-Co-Trainer Nicolas Jann die sportliche Verantwortung tragen. Die Kombination aus Vereinsnähe und sportlicher Kompetenz war für die Verantwortlichen offenbar ausschlaggebend: „Harun passt aufgrund seiner blau-weißen Vergangenheit perfekt zum FV Ravensburg“, teilte der Klub mit. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!“

Topraks jüngste Trainerstation war beim SK Weingarten in der Kreisliga B3 Bodensee. Dort führte er die Mannschaft in der Saison 2024/2025 zur Meisterschaft. Bemerkenswert: In der Winterpause stieß auch sein Bruder, Ex-Bundesligaprofi Ömer Toprak, zur Mannschaft.

Identifikation und sportliche Ambition

Toprak bringt nicht nur Erinnerungen, sondern auch klare Vorstellungen mit: „Die neuen beim FV Ravensburg die wissen's natürlich noch nicht, aber ich hab damals schon beim FV Ravensburg mitgewirkt wo wir von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen sind und dann auch den WFV-Pokal gewonnen haben.“

Seine Ziele für die neue Saison formuliert er mit Bedacht, aber nicht ohne Ehrgeiz: „Für die neue Saison wünsch ich mir halt mit Rahman und Nicki, dass wir mit dem FV Ravensburg sehr viele erfolgreiche Spiele haben und natürlich so viel Punkte wie es geht zu sammeln“, so Toprak. „Und auch einen sehr schönen Fußball für die Zuschauer hier zu zeigen. Dass die Mannschaft sich weiterentwickelt und dass wir natürlich so gut wie es geht ganz oben mitspielen.“