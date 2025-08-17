Hartumkämpftes Unentschieden

Frickenhofen startete sehr druckvoll in die Partie. Cedric Köger hatte die frühe Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss aus 18 Metern wurde zur Ecke gelenkt. Kurz darauf erspielte sich der SV zwei weitere starke Möglichkeiten, doch die Ballannahme fehlte jeweils im entscheidenden Moment. Frickenhofen ließ dem Gegner zunächst keinen Raum, belohnte sich aber nicht.

Der SV versuchte es mit viel Klein-Klein, doch Zählbares sprang zunächst nicht heraus. Kurz vor der Pause fiel dann der verdiente Ausgleich: Ein scharf getretener Freistoß von der rechten Seite landete am kurzen Pfosten, der Gäste-Keeper klärte unglücklich – Tim Bauer schaltete am schnellsten und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie (46.).

Die starke Anfangsphase bekam jedoch einen Dämpfer: In der 19. Minute nutzte Nico Bläse die erste große Gelegenheit für Bargau und verwandelte eiskalt zum 0:1. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Frickenhofens Abwehr wirkte unsicher, verlor Bälle zu leichtfertig und ließ zu viele Räume. Torhüter Alex Seeger musste mehrmals retten, unter anderem nach einem Schuss von Patrick Arnold, den er stark über die Latte lenkte.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff wirkte Frickenhofen wieder sortierter. In der 52. Minute bot sich die nächste Chance: Cedric Köger setzte seine Schnelligkeit auf der linken Seite ein, scheiterte aber knapp aus spitzem Winkel. Danach spielte sich die Partie überwiegend im Mittelfeld ab, klare Chancen blieben selten.

In der 79. Minute hätte Bargau fast wieder die Führung erzielt: Niklas Bläse verzog zunächst nur knapp, wenig später traf er aus kurzer Distanz den Pfosten. Drei Minuten später hatte auch Frickenhofen die große Möglichkeit, doch Luka Peltsch schob den Ball frei vor dem Tor am rechten Pfosten vorbei (82.).

Die Schlussphase bot nochmals Dramatik: In der 91. Minute knallte Luca Swoboda den Ball für die Gäste an den Pfosten, in der 94. Minute setzte Max Merkl für den SV einen Kopfball ebenfalls knapp vorbei.

So blieb es beim 1:1 – ein Ergebnis, das dem offenen und kampfbetonten Spiel gerecht wird.

Torfolge: 0:1 Nico Bläse 19', 1:1 Tim Bauer 46'.