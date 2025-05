Hartpenning siegt im Top-Spiel – Tegernseer Tal gewinnt SG-Duell

Die Spitze der A-Klasse 4 ist schwer umkämpft. Hartpenning konnte mit dem 1:0 gegen Fischbachau den Verfolger auf Distanz halten. Aber dafür schloss Weyarn nach dem 4:0 in Irschenberg auf. Auch Wörnsmühl punktete mit dem 1:0 in Kreuth. Wall setzt seinen Lauf mit dem 5:2-Sieg bei Türkspor Hausham fort, und Miesbach II schlägt seinen Nachbarn Warngau mit 2:1. Torreich spielte Schliersee beim 6:3-Erfolg in Bayrischzell, und Tegernseer Tal gewann das SG-Duell in Waakirchen/Schaftlach mit 2:1. SC Wörnsmühl – FC Real Kreuth II⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Schneider (48.); Zeitstrafe: Kaiser (41./FC). In einer schlechten A-Klassen-Partie gewann der SC Wörnsmühl mit 1:0 im Duell mit einer personell eingeschränkten Kreisligareserve aus Kreuth. „Kurz zusammengefasst: ein Fehlpass-Festival. Es war ein Not-gegen-Elend-Spiel“, berichtet SC-Coach Marcus Huber, dessen Mannschaft seine Vorgaben im Spiel vermissen ließ. Obwohl Wörnsmühl immer wieder Chancen aus aussichtsreichen Positionen kreieren konnte, scheiterte der SC bei der vollen Überzeugung im Abschluss. Nichtsdestotrotz gelang Alexander Schneider kurz nach der Halbzeit der Siegtreffer. „Für uns schade, aber Wörnsmühl steht nicht umsonst da, wo sie in der Tabelle stehen“, meint Gästetrainer Valentin Walch. Insgesamt sind es für den SC wichtige Punkte, die im Kampf um den Aufstieg durchaus nützlich sein können. Huber hingegen hadert: „Grundsätzlich war es aber von unserer Seite aus viel zu wenig, wenn man weiter oben mitspielen möchte.“ Türkspor Hausham – SC Wall⇥2:5 (1:3) Tore: 0:1 F.J. Stoib (2.), 0:2 Meßmer (7.), 1:2 Palivec (30.), 1:3 Seestaller (43.), 1:4 Meßmer (Elfmeter/50.), 1:5 Seestaller (51.), 2:5 Palivec (52.). Ein regelrechtes Tor-Festival gab es für die rund 100 Zuschauer im Spiel zwischen Hausham und Wall zu sehen. Siebenmal mussten die Torhüter hinter sich greifen, wobei deutlich mehr Treffer möglich gewesen wären. „Wenn es 10:4 ausgeht, wäre es ein faires Ergebnis für dieses Spiel“, erklärt Walls neuer Coach Peter Escher, der in mittlerweile sieben Pflichtspielen fast die Hälfte der Punkte auf dem Waller Konto einfahren konnte. In Hausham zeigten die Gäste von Beginn an einen soliden Auftritt und gingen mit einem Doppelschlag früh in Führung. Nach dem Haushamer Aufschwung und deren Anschlusstreffer setzte der überragende Alois Seestaller einen Wirkungstreffer. Kurz nach Wiederanpfiff brachte ein weiterer Doppelschlag die endgültige Entscheidung. Escher: „Es war in allen Belangen ein hochverdienter Sieg.“ SG Waakirchen/Schaftlach – SG Tegernseer Tal⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1/0:2 Möhwald (5./72.), 1:2 Leo (88.). Im Abstiegskracher zwischen den beiden Spielgemeinschaften der Liga holte Tegernseer Tal einen enorm wichtigen Dreier und verlässt die direkten Abstiegsränge. „Das Spielglück, was uns die letzten Wochen gefehlt hat, war diesmal da“, resümiert Gästetrainer Andreas Rohnbogner. Bereits in der Anfangsphase ging die im ersten Durchgang spielbestimmende SG Tegernseer Tal in Führung und hätte diese mit etwas Glück weiter erhöhen können. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, und Waakirchen drückte stark auf den Ausgleich. Der Anschlusstreffer durch Johann Leo kam allerdings zu spät. „Die schlechteste Saisonleistung führt gegen einen toten Gegner zur Niederlage“, hadert Heimtrainer Klaus Fahrner. Durch die Heimpleite rutscht seine Elf auf den vorletzten Tabellenrang. Daher kritisiert er seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt deutlich: „Bei allem Respekt vor Tegernseer Tal, aber wir haben so vieles falsch gemacht, dass die gar nicht anders konnten, als aus fünf Chancen zwei Tore zu machen.“ SV Miesbach II – SV Warngau⇥2:1 (1:0) Tore: 1:0 Schwarzenbach (1.), 2:0 Ulu (52.), 2:1 A. Scheuck (54.). Einen Blitzstart erwischte die Bezirksligareserve aus Miesbach beim Heimspiel gegen den SV Warngau. Bereits in der ersten Spielminute schoss Johannes Schwarzenbach die Kreisstädter mit etwas Glück in Führung. Nach der Pause erhöhten die Hausherren auf 2:0. Diese komfortable Führung hatte allerdings nur zwei Minuten Bestand, denn direkt im Gegenzug traf Andreas Scheuck zum Anschluss. „Dann war es Spitz auf Knopf mit Chancen hüben wie drüben“, meint Miesbachs Coach Christian Pralas, der von glücklichen drei Punkten spricht. Zum Ärger der Warngauer blieben über die gesamte Partie einige klare Elfmeterpfiffe aus, die der Mannschaft von Trainer Daniel Mayer wahrscheinlich geholfen hätten zu punkten. „Ich glaube, der schlechteste Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter“, meint Mayer, der mit mehreren Entscheidungen nicht einverstanden war. Ein Unentschieden wäre aus seiner Sicht verdient gewesen. TSV Hartpenning – SF Fischbachau⇥1:0 (1:0) Tor: 1:0 J. Noderer (19.). Der TSV Hartpenning holte im Top-Spiel gegen die SF Fischbachau Big Points im Aufstiegsrennen. „Das Spitzenspiel auf dem Papier war heute auch eines auf dem Rasen“, meint TSV-Coach Wacco Schmid, der einen starken Gegner sah. Im ersten Abschnitt verhalf eine Noderer-Kooperation den Hartpenningern zur Führung. Darauf versäumte es die spielbestimmende Schmid-Elf, die Chancen in Tore umzuwandeln. Fischbachau kam zunehmend besser in die Partie, konnte aber keine der wenigen Möglichkeiten nutzen. Der Heimsieg war dem TSV folgerichtig nicht mehr zu nehmen. „Natürlich ist es so, dass wir die Köpfe bisschen hängen hatten. Abgerechnet wird aber erst in vier Wochen“, erklärt Fischbachaus Trainer Hans Ostner, der seiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Lob ausspricht. Einzig die geringe Anzahl zwingender Torchancen bemängelte er. TSV Irschenberg – TSV Weyarn⇥0:4 (0:2) Tore: 0:1 Wacker (5.), 0:2 Y. Molitor (31.), 0:3/0:4 Wacker (48./90.). Der TSV Weyarn gewann das Autobahn-Derby hochverdient mit 4:0. „Wir sind es heute geduldig und diszipliniert angegangen und haben uns viele Chancen stark herausgespielt“, erklärt Weyarns Coach Michael Hub, der nach sechs Punkten aus zwei schwierigen Auswärtsspielen in Schliersee und Irschenberg zufrieden auf die englische Woche zurückblickt. Bereits früh stellte der überragende Christian Wacker, der an allen vier Toren beteiligt war, die Weichen in Richtung Sieg. Weyarn hatten das gesamte Spiel über mit stabilen Ballbesitzphasen Irschenberg im Griff. „Wir waren heute leider vor allem im Mittelfeld unterlegen“, resümiert Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger, der sich eigentlich mehr ausgerechnet hatte. Weyarn bleibt mit dem Dreier bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Hartpenning dran und belegt den Relegationsplatz. Hub: „Wir sind definitiv bereit für die heiße Phase.“ SV Bayrischzell – TSV Schliersee⇥3:6 (1:2) Tore: 1:0 Schmidt (4.), 1:1 Eybel (11.), 1:2 Csordas (13.), 1:3 Fischer (50.), 1:4/1:5 Eybel (52./57.), 1:6 Simsch (64.), 2:6 Hafner (86.), 3:6 Nopper (89.); Zeitstrafe: Hafner (SVB/55.). Der TSV Schliersee konnte in Bayrischzell drei verdiente Pflichtpunkte holen. Dennoch kam das Schlusslicht besser in die Partie und führte überraschend früh 1:0. Es gab sogar Chancen für Bayrischzell, die Führung auszubauen. Die Schlierseer konnten daraufhin allerdings durch den starken Florian Eybel, der dem Spiel mit seinem Dreierpack den Stempel aufdrückte, den Ausgleichstreffer erzielen und die Partie zu ihren Gunsten drehen. „Danach war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr“, berichtet Schliersees Sprecher Patrick Quinz, der die kampfstarken Bayrischzeller lobt. Innerhalb von zehn Minuten gelang es den Gästen im zweiten Abschnitt, das Spiel mit 1:5 zu entscheiden. Bayrischzells Doppelschlag kam in der Schlussphase zu spät. „Die erste Halbzeit war mit den Chancen die beste Halbzeit der gesamten Rückrunde“, resümiert Bayrischzells Sprecher Martin Simmerl.