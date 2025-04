Hartpenning setzt sich an der Tabellenspitze ab - Kantersiege für Miesbach II und Schliersee

Das Aufstiegsrennen der A-Klasse 4 bleibt spannend, allerdings setzt sich der TSV Hartpenning etwas von der Konkurrenz ab. Für den SV Bayrischzell gibt es den ersten Sieg des Jahres 2025. SC Wörnsmühl – SF Fischbachau⇥1:0 (0:0) Tor: M. Fichtner (54./HE). Durch einen fragwürdigen Handelfmeter hat der SC Wörnsmühl das Gemeindederby gegen Fischbachau für sich entschieden. „Schlussendlich ein verdienter Sieg, der für uns extrem wichtig war“, resümiert SC-Sprecher Marc Doll. Während das Spiel anfangs ausgeglichen schien, entwickelte sich im Laufe der ersten Hälfte ein Chancenplus seitens Wörnsmühl. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Hausherren mehr Spielanteile, gingen allerdings glücklich in Führung. Ohne die beiden Top-Stürmer Heinrich Isenmann und Anton Bucher, die verletzungsbedingt auf der Bank saßen, war die Fischbachauer Offensive sichtlich eingeschränkt. In der Schlussphase wendete sich das Blatt und Fischbachau kam inklusive eines Lattentreffers zu mehreren aussichtsreichen Abschlüssen, die allerdings erfolglos blieben. „Ich muss meiner Mannschaft trotzdem ein Lob aussprechen, weil sich bis zum Abpfiff keiner aufgegeben hat“, erklärt SF-Trainer Hans Ostner. SV Miesbach II – FC Real Kreuth II⇥8:0 (3:0) Tore: 1:0 Schwarzenbach (4.), 2:0 Pötzinger (13.), 3:0 Kram (41.), 4:0 Morena (47.), 5:0 Scherer (64.), 6:0/7:0 Kram (68./78.), 8:0 Darchinger (80.). Mit einem 8:0-Kantersieg setzte die Bezirksligareserve des SV Miesbach im Duell der Zweitvertretungen gegen den FC Real Kreuth ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Die Hausherren sorgten bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse und gingen mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in die Kabine. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die hoch überlegenen Miesbacher stark auf und hatten die Partie im Griff. Am Ende stand ein verdienter 8:0-Heimsieg. Der überragende Mann war Benjamin Kram, der mit einem Dreierpack dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. „Wir haben es von Anfang bis zum Ende gut gespielt“, meint Miesbach-Coach Christian Pralas, der mit der Leistung seiner Elf rundum zufrieden scheint. Wichtig sei es in den nächsten Spielen dranzubleiben und zu punkten. TSV Irschenberg – SV Warngau⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Schönauer (8.), 0:2 Eisenkolb (79.), 1:2 Moser (90.+2). Im Mittelfeld der Tabelle hat der SV Warngau in Irschenberg drei Punkte mitgenommen. Mit einem soliden Auswärtssieg zeigte die Elf von Trainer Daniel Mayer, dass sie mit der unteren Tabellenregion nichts mehr zu tun haben wird. „Es war die Revanche gegen Irschenberg, dass wir auch mal gewinnen gegen die“, meint Mayer. Bereits mit der ersten Möglichkeit der Partie bestrafte Georg Schönauer nach einem Standard eine Irschenberger Unachtsamkeit. Die folgenden TSV-Großchancen zum Ende der ersten Hälfte blieben ungenutzt. Nach taktischen Umstellungen in der Pause wurde Warngau stärker und hatte durch einen berechtigten Strafstoß die Möglichkeit zu erhöhen, TSV-Schlussmann Leonhard Gruber konnte allerdings parieren. „Warngau war heute einfach die reifere Mannschaft“, erklärt TSV-Coach Mike Unrecht. SV Bayrischzell – SG Tegernseer Tal⇥2:2 (0:1) Tore: 0:1 de Souza Vaz (21.), 0:2 Kowolik (73.), 1:2 von Mengershausen (77.), 2:2 Acher (87.). Zeitstrafe: Erlacher (TEG/58.). Gelb-rote Karte: Erlacher (TEG/59.). Die SG Tegernseer Tal hat im Duell mit dem Tabellenletzten und personell dezimierten SV Bayrischzell einen 2:0-Vorsprung verspielt. „Leider hört es mit den bitteren Wochenenden zurzeit nicht auf“, sagt SG-Coach Andreas Rohnbogner im Hinblick auf die verspielten Führungen in den vergangenen Spielen. Bis tief in der zweiten Halbzeit gelang es seiner Mannschaft trotz hochkarätigen Bayrischzeller Chancen, das Spiel unter Kontrolle zu halten. In der Schlussviertelstunde ging der SG dann die Luft aus und kämpferische Bayrischzeller glichen innerhalb kurzer Zeit aus. „Es war ein recht ausgeglichenes Spiel, zeitweise hätten auch wir die besseren Chancen gehabt“, erklärt SV-Spieler Martin Simmerl. Bayrischzell gelang es, nach zwölf punktlosen Spielen, diese Negativserie zu beenden. Für die SG eine extrem bittere Punkteteilung im Kampf um den Klassenerhalt. „Wenn du unten drin hängst, dann verlierst du halt solche Spiele“, meint Rohnbogner. Türkspor Hausham – TSV Schliersee⇥0:7 (0:5) Tore: 0:1 Dabic (11./FE), 0:2/0:3 Simsch (23./25.), 0:4/0:5 Dabic (36./FE/45.), 0:6/0:7 Eybel (57./88.). Der TSV Schliersee hat das Derby mit Türkspor Hausham mit einem 7:0-Kantersieg für sich entschieden. „Absolut verdiente drei Punkte für uns, das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, erklärt Schliersee-Sprecher Patrick Quinz. Der Auswärtssieg sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Hervorzuheben seien das faire Miteinander und die starke Spielleitung seitens Carl Jung. Der überragende Mann war Michael Dabic, der mit seinem Dreierpack alle Zeichen auf Sieg stellen konnte. Türkspors Defensive ging wie auch gegen den SV Warngau zum zweiten Mal in Folge mit sieben Gegentreffern vom Platz und stellt weiterhin nach Bayrischzell die schwächste Verteidigung der Liga. Schliersee gelang es hingegen den Anschluss zur Spitzengruppe herzustellen und Druck auf andere Verfolger auszuüben. SG Waakirchen/Schaftlach – TSV Hartpenning⇥0:5 (0:3) Tore: 0:1 J. Noderer (17.), 0:2 Sanftl (21.), 0:3/0:4/0:5 J. Noderer (36./77./90.+2). Spitzenreiter TSV Hartpenning hat auch bei der SG Waakirchen/Schaftlach drei Punkte geholt und sich von der Konkurrenz abgesetzt. „Ein souveräner Tabellenführer hat uns heute keine Chance gelassen“, resümiert SG-Trainer Klaus Fahrner. Eigentlich war die SG der Angstgegner Hartpennings. Die vergangenen fünf Spiele konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian „Wacco“ Schmid nicht gegen Waakirchen/Schaftlach gewinnen. „Heute haben wir aber die richtige Einstellung gefunden und waren spielbestimmend“, meint Schmid. Nach einem Freistoß ging der TSV in Führung. Mit vier Treffern war wieder einmal Johannes Noderer der Mann des Spiels, der mit seinen 32 Saisontreffern nicht aus Hartpenning wegzudenken ist. „Wir haben nichts zugelassen und die Null war für uns das Wichtigste“, sagt Schmid. Überschattet wurde das Spiel durch eine schwere Verletzung von Hartpenning-Verteidiger Stefan Markhauser, der ins Krankenhaus musste.

SC Wall – TSV Weyarn⇥2:0 (2:0) Tore: 1:0 Seestaller (20.), 2:0 Meßmer (44.). Mit einem beeindruckenden Auftritt hat der SC Wall die zweite Niederlage in Folge für den TSV Weyarn besiegelt. „Wir haben uns heute voll den Schneid abkaufen lassen“, hadert TSV-Coach Michael Hub. Die Klosterdörfler fanden keine Lücke in der stark organisierten Waller Hintermannschaft. Während der TSV in der Anfangsphase die Partie dominierte, wendete sich das Blatt zu einem Waller Chancenplus. Folgerichtig traf Alois Seestaller, der aufgrund einer Spielgemeinschaft in der Jugend das Weyarner Trikot trägt, sehenswert zum 1:0. Kurz vor der Pause folgte der nächste Nackenschlag für den TSV. Auch in der zweiten Hälfte behielt der SC die Oberhand und erspielte sich Chance um Chance. „Der Sieg war völlig verdient, wir hätten auch höher gewinnen können“, resümiert SC-Trainer Peter Escher, der mit sich mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden zeigt.