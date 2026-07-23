Hartpenning schießt sich mit 5:0 ins Derby gegen Holzkirchen Toto-Pokal von Thomas Spiesl · Gestern, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Hartpenning besiegte den TSV Irschenberg deutlich und zog in die dritte Runde des Toto-Pokals ein. Auch in den anderen Duellen setzten sich die Favoriten durch.

Auch in der zweiten Runde des Toto-Pokals setzten sich die Favoriten durch. In der dritten Runde wartet nun das Nord-Derby zwischen dem TSV Hartpenning und dem TuS Holzkirchen. Den Sprung in die nächste Runde schafften zudem der SV Warngau, die DJK Darching und der TSV Otterfing. Die Partie zwischen den SF Föching und der SG Ascholding/Thanning am gestrigen Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. TSV Hartpenning – TSV Irschenberg 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Voit (8.), 2:0 Burggraf (17.), 3:0 Burggraf (37.), 4:0 Zellermayer (59.), 5:0 Burggraf (90.). Deutlicher als der Spielverlauf war das Ergebnis zwischen dem TSV Hartpenning und dem TSV Irschenberg. Die Hausherren setzten sich mit 5:0 durch und dürfen sich auf das Derby gegen den TuS Holzkirchen freuen. Mann des Abends war Maximilian Burggraf, der für die Hartpenninger drei Treffer erzielte. „Wir haben ein super Spiel gemacht, den Ball laufen gelassen und uns Torchancen erspielt“, sagt Hartpennings Trainer Florian Voit. „Irschenberg hat allerdings auch gute Möglichkeiten liegen gelassen. Auf beiden Seiten wären zwei oder drei Tore mehr drin gewesen.“

Ähnlich fällt das Irschenberger Fazit aus: „Wir sind sehr gut gestartet, haben aber das Tor nicht gemacht. Nach dem Gegentor haben wir Hartpenning ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Halbzeit fehlte der letzte Biss. Der Sieg für Hartpenning war verdient. Für uns war es eine gute zusätzliche Trainingseinheit“, resümiert Stefan Moser. SV Arget – SV Warngau 2:4 (0:2) Tore: 0:1 Gerr (4.), 0:2 Gerr (8.), 1:2 Kirchner (47.), 1:3 Engl (52.), 2:3 Kirchner (53.), 2:4 Scheuck (87./FE). Der SV Warngau stellte in Arget durch einen Doppelpack von Leonhard Gerr die Weichen früh auf Sieg. Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren zweimal auf ein Tor heran. Der Sieg der Gäste geriet aber nie in Gefahr. Auf die Warngauer wartet kommende Woche ein Heimspiel gegen den TSV Brunnthal. „Die Umstellung auf das neue System hat gut geklappt“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer. „Wir freuen uns auf Brunnthal, die uns sicher richtig fordern werden.“