Hartpenning schießt sich mit 5:0 ins Derby gegen Holzkirchen

Der TSV Hartpenning besiegte den TSV Irschenberg deutlich und zog in die dritte Runde des Toto-Pokals ein. Auch in den anderen Duellen setzten sich die Favoriten durch.
Auch in der zweiten Runde des Toto-Pokals setzten sich die Favoriten durch. In der dritten Runde wartet nun das Nord-Derby zwischen dem TSV Hartpenning und dem TuS Holzkirchen. Den Sprung in die nächste Runde schafften zudem der SV Warngau, die DJK Darching und der TSV Otterfing. Die Partie zwischen den SF Föching und der SG Ascholding/Thanning am gestrigen Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.
TSV Hartpenning – TSV Irschenberg 5:0 (3:0) Tore: 1:0 Voit (8.), 2:0 Burggraf (17.), 3:0 Burggraf (37.), 4:0 Zellermayer (59.), 5:0 Burggraf (90.). Deutlicher als der Spielverlauf war das Ergebnis zwischen dem TSV Hartpenning und dem TSV Irschenberg. Die Hausherren setzten sich mit 5:0 durch und dürfen sich auf das Derby gegen den TuS Holzkirchen freuen. Mann des Abends war Maximilian Burggraf, der für die Hartpenninger drei Treffer erzielte. „Wir haben ein super Spiel gemacht, den Ball laufen gelassen und uns Torchancen erspielt“, sagt Hartpennings Trainer Florian Voit. „Irschenberg hat allerdings auch gute Möglichkeiten liegen gelassen. Auf beiden Seiten wären zwei oder drei Tore mehr drin gewesen.“
Ähnlich fällt das Irschenberger Fazit aus: „Wir sind sehr gut gestartet, haben aber das Tor nicht gemacht. Nach dem Gegentor haben wir Hartpenning ins Spiel kommen lassen. In der zweiten Halbzeit fehlte der letzte Biss. Der Sieg für Hartpenning war verdient. Für uns war es eine gute zusätzliche Trainingseinheit“, resümiert Stefan Moser.
SV Arget – SV Warngau 2:4 (0:2) Tore: 0:1 Gerr (4.), 0:2 Gerr (8.), 1:2 Kirchner (47.), 1:3 Engl (52.), 2:3 Kirchner (53.), 2:4 Scheuck (87./FE). Der SV Warngau stellte in Arget durch einen Doppelpack von Leonhard Gerr die Weichen früh auf Sieg. Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren zweimal auf ein Tor heran. Der Sieg der Gäste geriet aber nie in Gefahr. Auf die Warngauer wartet kommende Woche ein Heimspiel gegen den TSV Brunnthal. „Die Umstellung auf das neue System hat gut geklappt“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer. „Wir freuen uns auf Brunnthal, die uns sicher richtig fordern werden.“
SC Wörnsmühl – DJK Darching 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Brunner (77.). Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich der SC Wörnsmühl und die DJK Darching. Beide Seiten hatten über 90 Minuten gute Chancen, die DJK verschoss unter anderem einen Elfmeter. Den goldenen Treffer markierte eine Viertelstunde vor Schluss Jakob Brunner für die DJK, die in der nächsten Runde auf Föching oder Ascholding treffen wird.
„Wir hatten richtig gute Phasen, aber auch Phasen, in denen man gemerkt hat, dass beide Teams noch in der Vorbereitung stecken“, berichtet SC-Trainer Marcus Huber. „Alle haben gekämpft, und die Laufintensität war hoch. Wir hatten super Chancen und hätten das Spiel auch ziehen können. Ich bin trotz der Niederlage mit der Mannschaftsleitung absolut zufrieden. Darauf können wir aufbauen.“
Der neue DJK-Trainer Christian Pölt hadert mit dem Sieg: „Wörnsmühl war stark, uns hat man das Spiel vom Montag angemerkt. Wir hatten in der ersten Hälfte gute Chancen, Wörnsmühl hatte in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. Der kleine Platz ist uns nicht entgegengekommen. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können.“
TSV Weyarn – TSV Otterfing 0:4 (0:3) Tore: 0:1 A. Eder (13.), 0:2 Blaschke (34.), 0:3 S. Eder (41.), 0:4 A. Eder (76.) Den Grundstein für den Sieg legte der TSV Otterfing beim Derby in Weyarn im ersten Durchgang. Die Gäste waren vor der Pause klar überlegen und führten zur Pause bereits mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren besser ins Spiel und setzten den Kreisligisten streckenweise auch unter Druck. Während den Klosterdörflern aber das nötige Glück im Abschluss fehlte, legte Otterfing den vierten Treffer nach und ist nun in Runde drei bei der SG Baiernrain/Dietramszell zu Gast.
„Es war trotz engem Kader ein guter Pflichtspielauftakt. Wir sind zufrieden“, resümiert Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban. Es sei eine gute zusätzliche Trainingseinheit gewesen.
„Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Mit der ersten Hälfte war ich gar nicht zufrieden, es hat gegen einen spielerisch starken Gegner am Einsatz gefehlt“, sagt Weyarns Trainer Michael Hub. „Nach der Pause haben wir das gut gemacht und uns Chancen erspielt. Ein Tor hätten wir verdient gehabt.“