Hartpenning schießt Bayrischzell ab – SG Tegernseer Tal will Schiri in Zukunft „sperren“

Tore: 1:0/2:0 Ulu (5./Elfm. 28.), 2:1 Fichtner (Elfm. /43.), 2:2 Bögl (54.). Auch der stark aufgestellte SV Miesbach II erwischte gegen Wörnsmühl einen Traumstart. Nach nur fünf Minuten traf Turhan Ulu zum 1:0. Durch einen, aus SC-Sicht vermeidbaren, Elfmeter erhöhten die Gastgeber sogar auf 2:0. „Wir hatten zu viele Ballverluste und machten uns das Leben selbst schwer“, hadert SC-Trainer Marcus Huber mit der Vorstellung seiner Elf im ersten Durchgang.

Doch auch beim SV wendete sich das Spielgeschehen, sodass Wörnsmühl durch einen weiteren Strafstoß kurz vor der Pause der Anschlusstreffer gelang. „Dann haben wir irgendwie alles verlernt und nichts mehr gemacht“, bemängelt SV-Coach Christian Pralas. Nach einer etwas lauteren Halbzeitansprache, die offensichtlich wirkte, kamen die Wörnsmühler stärker aus der Kabine und glichen per Kopfball aus. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. „Eine leistungsgerechte Punkteteilung, die sich für uns nach dem 0:2 besser anfühlt als für Miesbach“, resümiert Huber.

„Es war insgesamt eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Wir überlegen, ihn zu sperren, so dass der uns nicht mehr pfeift.“

Maxi Hutterer.

Tore: 0:1 de Souza Vaz (44.), 1:1 Palivec (Elfm. /58.), 2:1 Majdic (62.), 3:1 Schmid (74.). Mit ganzen zehn Ausfällen musste die SG Tegernseer Tal nach Hausham reisen. Die Personalsorgen gingen sogar so weit, dass sich SG-Aushilfscoach Maxi Huterer selbst aufstellen musste. Trotzdem gelang Tegernseer Tal nach einer Standardsituation der Führungstreffer. Durch einen aus SG-Sicht mehr als zweifelhaften Handelfmeter konnten die Hausherren ausgleichen. „Es war insgesamt eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Wir überlegen, ihn zu sperren, so dass der uns nicht mehr pfeift“, hadert Huterer, der mit mehreren Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden war.

Diese Elfmetersituation brachte der Partie zugleich die Wende, und es wurde ein wildes Spiel mit einem Haushamer Chancenplus. Nach einer Ecke und einem Konter ging Türkspor in Führung. „Die Treffer waren nur eine Frage der Zeit, weil wir die zweite Halbzeit dominiert haben“, erklärt Türkspor-Sprecher Aygün Aydin. Für die SG sei es hingegen eine bittere Erkenntnis, dass trotz des Aufwands null Punkte auf dem Konto stehen.

„Es war ein erwartet einfaches Spiel, weil der Gegner einfach zu schwach ist.“

TSV-Trainer Wacco Schmid nach dem 8:0 in Bayrischzell

Tore: 0:1 Haltmair (17.), 0:2 J. Noderer (19.), 0:3 Klintzsch (28.), 0:4/0:5 J. Noderer (47./48.), 0:6 Sanftl (66.), 0:7 Schwaiger (73.), 0:8 Sanftl (85.). Zeitstrafe: Sieber (SVB/30.). Wenn die beste Offensive bei der schlechtesten Defensive der Liga antritt, sind Tore garantiert. So konnten die Hartpenninger ganze acht Treffer in Bayrischzell verbuchen. „Es war ein erwartet einfaches Spiel, weil der Gegner einfach zu schwach ist“, resümiert TSV-Trainer Wacco Schmid. Schon zur Halbzeit sorgte seine Elf mit 3:0 für klare Verhältnisse. Trotz der hohen Niederlage kristallisierten sich beim SV positive Entwicklungen heraus.

„Wenigstens war es heute von der Einstellung her viel besser“, attestiert SV-Spieler Martin Simmerl, der wieder mit vielen jungen Spielern auf dem Platz stand. Für den Kreisklassenabsteiger ist es nun die 13. Niederlage in Folge – ein Trend, der auch dem heutigen TSV-Trainer und ehemaligem Bayrischzeller Coach nicht gefällt. Ganze fünf Jahre war Schmid selbst an der Seitenlinie beim SV tätig. Schmid: „Die Lage hat sich eigentlich abgezeichnet, aber es ist im Fußball ein ganz normaler Prozess.“

130 Fans beim Warngau-Derby sehen erst nach der Pause Tore

Tore: 0:1 Schönauer (62.), 1:1 Meßmer (Elfm. /79.). Der SC Wall und der SV Warngau teilten sich vor rund 130 Zuschauern im Gemeindederby die Punkte. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams, sodass die Partie ohne größeren Chancen hauptsächlich im Mittelfeld stattfand. Nach Wiederanpfiff entwickelte sich ein hochwertigeres Spiel mit den besseren Möglichkeiten für den SC. „Da haben wir das Heft in die Hand genommen und waren die bessere Mannschaft“, meint Wall-Trainer Peter Escher.

Nach einer Ecke und anschließendem Chaos vor dem SC-Tor waren es aber die Warngauer, die in Führung gingen. Doch der SC kämpfte sich zurück und glich per Foulelfmeter aus. „Wir sind in jedem Spiel bisher in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und müssen uns irgendwann mal dafür belohnen“, findet Escher. Es sei trotzdem ein gutes Spiel seiner Elf gewesen, zumal auch A-Jugend-Spieler aufliefen.

TSV Irschenberg dreht 0:2-Rückstand in Sieg gegen FC Real Kreuth II

Tore: 0:1 Strobl (3.), 0:2 Nadler (Elfm. /23.), 1:2/2:2 Krause (29./40.), 3:2 Andrae (81.). Der TSV Irschenberg drehte einen 0:2 Rückstand gegen die Kreisligareserve vom FC Real Kreuth. Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste in Führung und bauten diese wenig später per Elfmeter aus. „Wir haben schwach angefangen und einfach geschlafen in der ersten Halbzeit“, hadert TSV-Sprecher Lorenz Juffinger.

Nach einer Verletzung musste Irschenberg-Trainer Mike Unrecht früh wechseln – ein Glücksgriff, denn der eingewechselte Matthias Krause traf doppelt zum Ausgleich. „Wir haben dann total den Faden verloren und Irschenberg das Ruder überlassen“, bemängelt FC-Trainer Valentin Walch. Irschenbergs Kontrolle zahlte sich aus: Robert Andrae traf in der Schlussphase zum 3:2-Endstand. „Am Ende haben wir verdient verloren“, erklärt Walch, der berufsbedingt verhindert durch Max Engel vertreten wurde.