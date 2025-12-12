Hartmut Werning bleibt Trainer des SV Hoogstede

Der SV Hoogstede und Trainer Hartmut Werning setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2026/2027 fort. In mehreren Gesprächen zwischen Werning, den Verantwortlichen Bernhard Breukelman und Peter Bouwers sowie der Mannschaft wurde in den vergangenen Wochen deutlich, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam weiterverfolgt werden soll.

Die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft gab dabei den Ausschlag für die frühzeitige Entscheidung. Der SV Hoogstede überwintert mit 39 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und befindet sich aktuell in der Winterpause. In den kommenden Wochen steht für das Team die Vorbereitung auf die Hallensaison an.

Kontinuität gibt es auch bei der zweiten Mannschaft. Das Trainerduo Mario Wojtaszek und Sebastian Keen, der weiterhin als spielender Co-Trainer fungiert, bleibt dem Verein ebenfalls über die laufende Spielzeit hinaus erhalten und wird auch in der Saison 2026/2027 an der Seitenlinie stehen.