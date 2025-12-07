„Hartmut“ Hammoud belohnt sich und Ratingen 04/19

Lange Jahre war es bei Heimspielen von Oberligist Ratingen 04/19 guter Ton, dass die Fans bei Sprints von Ali Can Ilbay ein lang gezogenes „Aaaliii“ anstimmten. Der Publikumsliebling hat den Klub inzwischen verlassen, aber die Ratinger Anhänger haben einen weiteren Spieler mit demselben Vornamen in ihr Herz geschlossen: Ali Hassan Hammoud wurde kurzerhand umgetauft, die Fans rufen nun gerne „Hartmut!“, wenn der Rückkehrer vom KFC Uerdingen am Ball ist.

In Essen wird das am Samstagabend etwas weniger gerufen worden sein, aber der Stürmer ebnete 04/19 letztlich den Weg zum 4:2 (1:1)-Sieg beim Aufsteiger Adler Union Frintrop – sein Doppelpack zwischen der 62. und 67. Minute machte aus einem 1:1 ein 3:1. Mit den Saisontoren fünf und sechs belohnte sich Hammoud für seine Geduld: Denn nachdem er mit Sven Kreyer lange die Doppelspitze bei 04/19 gebildet hatte, musste er aufgrund muskulärer Probleme eine Partie aussetzen – und die Ratinger spielten dennoch so überzeugend, dass Trainer Damian Apfeld es dabei beließ. In den vergangenen zwei Partien – dem 3:3 gegen Holzheim und dem 2:2 beim KFC Uerdingen – bekam dann Cem Sabanci den Vorzug. Doch nun war es wieder Hammoud, der beginnen durfte.

Dabei hatte 04/19 in Frintrop „eine komplizierte erste Halbzeit“, wie Apfeld später sagte. Beim Stand von 0:0 hielt sein Torwart Marvin Gomoluch mit zwei starken Paraden zunächst das torlose Remis, musste sich nach einem Standard aber dann doch geschlagen geben: Yannick Reiners köpfte nach einem verlängerten Eckball die Führung der Gastgeber (38. Minute). „Frintrop hat aus seiner Fünferkette viele Bälle lang gespielt, auch vom Torwart aus, die wir gut verteidigen, aber dann lassen wir bei der Ecke einen Stürmer, der über zwei Meter groß ist, frei zum Kopfball kommen“, ärgerte sich Apfeld.

Sein Team kam beim Tabellenvorletzten „nicht so richtig ins Spiel“ und fand „die Lücken nicht“, kam aber dennoch zum Ausgleich nach einer eigenen Ecke und einem Eigentor von Frintrops Leon Engelberg. Nach dem Seitenwechsel hatte erst Christian Büttner das 2:1 für die Gastgeber auf dem Fuß, Almedin Gusic gewann den finalen Zweikampf aber, und den anschließenden Konter nutzte 04/19: Gusic bediente Rinor Rexha – der wie Hammoud wieder eine Startelf-Chance bekommen hatte und die mit einer Beteiligung an drei Treffern nutzte –, der rechts außen Kreyer fand, dessen Hereingabe Hammoud zur Ratinger Führung ins Tor lenkte. Fünf Minuten später führte ein ähnliches Muster mit demselben Torschützen zum 3:1 der Gäste, dann belohnte sich Rexha für ein gutes Spiel mit dem 4:1 nach Vorarbeit von Jimmy Can Atila (74.). Georgios Touloupis traf noch das Lattenkreuz, Reiners verkürzte mit seinem zweiten Tor auf 2:4 (87.), dann hatte 04/19 auch rein rechnerisch die Herbstmeisterschaft mehr als sicher.

Apfeld fasste zusammen: „Am Ende sind wir froh, auswärts gewonnen zu haben. An ein Spiel in Frintrop muss man sich erst gewöhnen, das ist für viele Mannschaften schwer. Ich hatte selber Probleme, bei dem nicht optimalen Flutlicht, meine eigenen Spieler zu erkennen. Frintrop tut sich gegen Favoriten auch leichter, aber über das ganze Spiel gesehen, waren wir die bessere Mannschaft und hatten eben auch Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Wir haben nach 16 Spielen 47 Tore von 15 verschiedenen Torschützen – das zeigt, wo unsere Stärke ist. Wenn wir Tempo-Fußball spielen, ist es für viele schwer, mit dem Speed mitzuhalten.“

Für den Herbstmeister läuft es auf vielen Ebenen rund

Der Trainer weiß, dass die Offensivpower der Ratinger gerade von Gegnern als „Luxusproblem“ gesehen wird, entgegnete aber: „Ja, das wird immer so gesagt – aber das ist gar nicht so einfach. Das muss dann auch alles funktionieren, und es gibt die Schwierigkeit, das zu moderieren und trotzdem eine gute Stimmung im Team zu haben, eine hohe Trainingsintensität, und dass alle auch wollen. Das ist immer so leicht gesagt, aber da haben wir bei der Kaderzusammenstellung auch drauf geachtet.“

Und das zahlt sich augenscheinlicb aus, wenn man die Leistungen von Rexha und Hammoud in Frintrop bewertet. „Das freut einen definitiv“, betonte Apfeld. „Ali saß ja nicht wegen seiner Leistung draußen, sondern weil es einfach lief. Er hatte sich gegen Uerdingen einen Startelf-Einsatz gewünscht, aber ich habe anders entschieden. Umso mehr freut es mich, wenn er sich jetzt belohnt, genauso wie Rinor, der in Frintrop an drei Toren beteiligt ist.“ Insgesamt bedeutet das: Es läuft für den Herbstmeister auf vielen Ebenen rund.