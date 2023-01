Hartmanns Wechsel nach Hösel ärgert RW Lintorf Kreisliga A Düsseldorf: Wirbel um Ablöseforderung.

Da ist dem SV Hösel in dieser kurzen Winterpause noch ein echter Hammertransfer gelungen. Die Blau-Weißen vom Neuhaus haben den talentierten Lintorfer Stürmer Nick Hartmann verpflichtet. Im Freundschaftsspiel beim VfR 08 Oberhausen II aus der Kreisliga B wurde der 23-Jährige erstmals eingesetzt, schon über 90 Minuten, und welch eine Verstärkung er bedeutet, das zeigte er in der Schlussphase. Da führten seine Höseler 2:0, und Hartmann schoss mit seinen beiden Treffern den 4:0-Sieg heraus (68./84.). Vorher hatten Tom-Luca Pasky (28.) und Luca Tunger (52.) getroffen. „Nach etwa einer Stunde konnten die Oberhausener nicht mehr mithalten, und dann hatten wir ein leichtes Spiel", zeigte sich Trainer Benny Schröder völlig zufrieden.

Um den Wechsel von Hartmann zum SVH gibt es aber Streit zwischen den beiden Erzrivalen. Schröder dazu: „Grundsätzlich, wenn ich einen Spieler haben will, dann bekomme ich ihn auch. Und den Hartmann wollte ich unbedingt haben." Aber nun geht es um die Winter-Ablöse. „Lintorf will das Dreifache haben, was im Sommer zu zahlen ist", so Schröder. „Das kann man mit uns nicht machen." Klar, Hartmann war bei RWL der vielleicht wichtigste Stürmer, in den 18 Hinrunden-Einsätzen traf er viermal. Und im nun anstehenden Abstiegskampf ist er, der schon aus der Lintorfer Jugend kommt, eigentlich unersetzlich.