Hartlich zurück beim SV Schwarzhofen

Die Bezirksligafussballer des SV Schwarzhofen bereiten sich langsam wieder auf die Rückrunde der Nordstaffel vor. Dabei ist neben dem Trainer Maximilian Birner (SV Diendorf) auch der Fitnesstrainer ein neues, aber auch altbekanntes Gesicht am Kaplanacker.





Vor der Winterpause konnte der SVS mit einem famos Schlussspurt wichtige Punkte sammeln und sich doch etwas von der gefährdeten Mannschaften im Tabellenkeller absetzen. Nach dem hart erkämpften 2:1 Sieg beim Aufsteiger FC Untertraubenbach hat das Team aktuell aus 19 Partien 24 Pluspunkte aufzuweisen. Damit steht man acht Punkte vor dem SV Raigering (Relegationsplatz) und neun Zähler vor der SG Chambtal auf dem ersten Abstiegsplatz.





Und dieser Aufwärtstrend soll geht es nach den Verantwortlichen Schwarzhofens Martin Weiß, Stephan Bauer und Christoph Danner auch nach der spielfreien Zeit weitergehen. Dabei wird sich akribisch auf die Restrückrunde vorbereitet.





Wie bereits erwähnt kehrt ein bekanntes und sehr gern gesehenes Gesicht wieder zur Mannschaft zurück. Ex-Trainer Michael Hartlich übernimmt die Rolle des Fitness- und Individualtrainers. Er gilt in der Region als einer der führenden in diesem Bereich und wir so Neu-Coach Maximilian Birner tatkräftig unterstützen können. Der SV ist sehr glücklich darüber Birner ein Fitnesstrainer dieses Formats zur Verfügung stellen zu können, der zu dem das Umfeld bereits bestens kennt.





Auch Langzeit verletzte wie Lukas Weiß und Lucas Richthammer sollen von Hartlich wieder aufgebaut und an die Mannschaft herangeführt werden. Beide Akteure sind wichtige Bestandteile der Kicker aus Schwarzhofen.





Abteilungsleiter Stephan Bauer kann sich darüber freuen, dass die Kaderplanung über den Winter hinaus bereits vollständig abgeschlossen werden konnte. "Alle Spieler haben bereits dafür frühzeitig zugesagt, was auch für die Chemie in der Truppe spricht" so S. Bauer. Auch ein Neuzugang für die kommende Saison 23/24 konnte bereits sicher gewonnen werden. "Und mit anderen ist der SV Schwarzhofen in guten Gesprächen", so Gesamtvorstand Martin Weiß.





Die Vorbereitung findet ab dem 29. Januar komplett auf Kunstrasen in Weiden statt. Individuell wird bereits zwei Wochen vorher gestartet. Abgerundet wird Anfang März diese Phase mit einem viertägigen Trainingslager in Prag.





Natürlich fehlt es auch an Testspielen für die junge Mannschaft nicht. So spielt man auf 11. Februar in Tschechien gegen den Ligakontrahenten SG Chambtal. Weiter im Februar testen die Schützlinge von Maximilian Birner jeweils in Weiden gegen den FC Schwarzenfeld, die SpVgg Pfreimd und gegen die SpVgg Bayreuth II.





Bevor am 18. März der Ligaspielbetrieb bei der SpVgg Weiden II erneut startet, steht noch ein Testspiel eine Woche zuvor gegen Untertraubenbach an.