Hartl-Elf möchte weiterhin oben mitmischen – Auswärtsspiel in Bruckmühl

Trainer Hartl warnt vor dem Aufschwung des SV Bruckmühl und setzt auf die Rückkehr von Yavuz Tenha im wichtigen Auswärtsspiel.

Dorfen – Der TSV Dorfen muss bereits heute (Do., 19.30 Uhr) ran. Für die Isenstädter geht es zum Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl. Auch wenn dieser nur auf Platz 15 der Tabelle steht, sollte Dorfen, aktuell Vierter, auf der Hut sein.

Das ist Trainer Andreas Hart l bewusst: „Bruckmühl hatte einen schwierigen Start, kommt jetzt aber immer besser in Schwung.“ Die Gäste sind gut aufgestellt, ihr Trainer Mike Probst, der Erfahrung aus dem Profibereich mitbringt, kann durch die Bank auf erfahrene Akteure zurückgreifen. Dadurch könne er jede Mannschaft besser machen, was die hohe Qualität seines Teams auszeichnet, auch wenn sie es bisher noch nicht in vollem Umfang zeigen konnte.

Wie Dorfen auf den Platz gehen wird, kann Hartl noch nicht mit Bestimmtheit sagen. „Einige Spieler sind beruflich sehr eingespannt. Ob sie bis zum Anpfiff zu uns stoßen können, ist noch nicht ganz sicher.“ Aber der TSV hat einen großen Kader, bei dem „jeder meiner Jungs darauf drängt, auf den Platz zu kommen“.

Und es gibt Neuigkeiten aus dem Lazarett: Markus Mittermaier befindet sich auf einem guten Weg, um in absehbarer Zeit wieder eingreifen zu können. Bei Stammkeeper Alexander Wolf wird das frühestens zu Beginn der Rückrunde im nächsten Jahr der Fall sein. Der etatmäßige zweite Torhüter Niklas Steglich ist gesundheitlich noch nicht auf dem Damm. Ihn wird A-Junior Felix Bauer vertreten. Yavuz Tenha hat seine Sperre abgesessen.

„Wir haben höchsten Respekt vor Bruckmühl. Wir machen keine Kaffeefahrt dorthin, sondern wollen auch etwas mitzunehmen“, so Hartl kämpferisch.