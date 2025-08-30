Harthof mit 2.Sieg im 2.Spiel

Harthof - Der FSV Harthof München bleibt in der Erfolgsspur und feierte am 2. Spieltag der Kreisliga 1 München einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Arnbach. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Grün-Weißen eine starke Leistung und legten damit früh den Grundstein für den zweiten Saisonsieg.

Die Hausherren starteten druckvoll und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits in der 9. Minute belohnte sich das Team von Neu-Coach Stefan Gasda: Nach einer traumhaften Kombination brachte Bürkan Tuna den FSV mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge war Harthof spielbestimmend. Arnbach brauchte fast 20 Minuten, um in die Partie zu finden, verpasste durch Christoph Vogl (24.) aber die große Gelegenheit zum Ausgleich.

Nur drei Minuten später zeigte Rückkehrer Güven Dhaouadi seine ganze Klasse: Nach Vorarbeit von Tuna behielt er im Strafraum die Übersicht und überlupfte Gästekeeper Florian Gazdag sehenswert zum 2:0 – ein echtes Traumtor. Dieser Treffer war ein Wirkungstreffer, denn kurz darauf erhöhte Co-Trainer David Tomasevic auf 3:0 (32.). Eigentlich hätte es sogar mit 4:0 in die Kabinen gehen können, doch ein Treffer von Niclas Bromberger fand wegen eines Foulspiels keine Anerkennung. So blieb es beim hochverdienten 3:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas. Der FSV verwaltete das Ergebnis, während der TSV Arnbach nun mehr investierte und zu mehreren Chancen kam. Doch entweder war Torhüter Matthias Grünecker zur Stelle oder die Gäste vergaben zu überhastet. Am Ende stand ein klarer und verdienter Erfolg für Harthof, das damit mit einer makellosen Bilanz von zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze bleibt.

„Eine gute und konzentrierte Leistung unserer Jungs in Durchgang eins, in welchem der Grundstein zum Sieg gelegt wurde. Wichtig war auch, dass wir zu null gespielt haben“, lobte Harthofs Vize-Präsident Marco Heiss nach Abpfiff.

Für den FSV geht es nun Schlag auf Schlag: Am Dienstag, den 2. September, wartet in der 2. Runde des Kreispokals das Auswärtsspiel beim FC Fasanerie Nord (19:30 Uhr, SpVgg Feldmoching). In der Liga tritt man am Samstag, den 9. September, beim SC Grüne Heide Ismaning an.