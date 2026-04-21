Harthausen/Scher unter Abstiegsdruck, SV Nehren peilt vierten Rang an

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, richtet sich der Blick nach dem 27. Spieltag auf ein Nachholspiel mit klarer Spannungslage. TSV Harthausen/Scher kämpft im Tabellenkeller um jeden Punkt, SV Nehren will nach dem jüngsten Rückschlag den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren. Es ist ein Abend, an dem sich für beide Seiten viel entscheiden kann – unten wie oben.
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Der TSV Harthausen/Scher geht als Tabellen-14. in dieses Nachholspiel und steckt mit 20 Punkten tief im Druck des unteren Drittels. Das jüngste 0:0 gegen den VfL Mühlheim war zumindest ein kleiner Schritt, weil nach schwierigen Wochen wieder ein Zähler stand. Doch der Abstand nach vorn bleibt schmal, jeder Punkt hat nun spürbares Gewicht. Gerade zu Hause bietet sich für Harthausen/Scher die Chance, im Kampf um den Klassenerhalt ein Zeichen zu setzen.
Der SV Nehren reist mit 43 Punkten als Tabellensiebter an und hat trotz der 1:3-Niederlage beim SV Zimmern weiter Kontakt zu den Plätzen davor. Die Mannschaft hatte zuletzt nach einem verwandelten Foulelfmeter noch ausgeglichen, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben. Nun geht es darum, schnell wieder Stabilität zu finden. Für Nehren ist dieses Nachholspiel die Möglichkeit, mit einem Sieg wieder näher an VfL Pfullingen, VfL Nagold und VfB Bösingen heranzurücken.
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