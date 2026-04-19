Hartes Stück Arbeit für Haching: Fernduell mit Würzburg geht weiter

Klare Sache: Simon Skarlatidis verwandelt den Strafstoß zum 1:0 für Haching, nach Foul an Moritz Müller. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie

Die SpVgg Unterhaching gewinnt 2:1 bei Greuther Fürth II. Doch Würzburg siegt ebenfalls und hält den Vorsprung im Aufstiegsrennen.

Es bleibt alles beim Alten: Die SpVgg Unterhaching bleibt nach einem 2:1 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth II dem FC Würzburger Kickers im Kampf um Platz zwei in der Regionalliga Bayern dicht auf den Fersen. Die Hachinger Fußballer erarbeiteten sich bei den abstiegsbedrohten „Kleeblättlern“ den Erfolg. Und SpVgg-Cheftrainer Sven Bender kommentierte den dritten Sieg in Serie seiner Mannschaft nüchtern: „Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben nicht unser bestes Gesicht gezeigt und ich bin nur mit dem Ausgang des Spiels zufrieden und freue mich über drei Punkte für die Mannschaft.“

Der Favorit fand mit dem nach seiner Verletzungspause zurückgekehrten Kapitän Markus Schwabl zunächst gut ins Spiel und eine Flanke von Moritz Müller setzte Hachings Angreifer Jeroen Krupa per Kopfball knapp rechts am Tor vorbei (3.). Danach erhöhte allerdings vorerst Fürth den Druck in der anfangs temporeichen Partie vor 465 Zuschauern im Stadion der Vereinsanlage des TSV Burgfarrnbach. Haching konnte sich zunächst bei seinem Torwart Erion Avdija bedanken, der die Gäste mit zwei guten Paraden gegen Lado Akhalaia (8.) und Ex-Löwe Daniel Adlung (9.) vor dem drohenden Rückstand bewahrte.

Nach einem aufgrund eines vorausgegangenen Handspiels aberkannten Tor des Fürthers Adlung (10.) unterlief Avdija ein schwerer Fehler im Aufbauspiel, doch Akhalaia konnte diesen Lapsus nicht zur Führung für die Platzherren ausnutzen (16.). Auf der Gegenseite schlugen die Gäste dann eiskalt zu: Müller wurde im Fürther Strafraum zu Fall gebracht und Simon Skarlatidis verwandelte den folgenden Strafstoß sicher in die rechte untere Ecke zur 1:0-Führung (26.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Bender-Elf mit der ersten Aktion und Krupa nutzte ein druckvolles Zuspiel vom rechten Flügel aus kurzer Distanz zum 2:0 (47.). Den sich nicht aufgebenden Mittelfranken gelang durch Philipp Hack postwendend der Anschlusstreffer nach einem schnellen Angriff (56.) und nun waren die Franken am Drücker. Doch bei seinem nächsten Abschluss aus aussichtsreicher Position schoss Hack über das Tor (57.). In der anschließenden Phase des Spiels bis zum Schlusspfiff konnten sich beide Teams keine Großchancen mehr herausspielen. Eine Ausnahme war eine gute Freistoßmöglichkeit für Greuther Fürth, die jedoch Adlung aus 18 Metern über den Querbalken jagte (87.).

Weitaus souveräner als die Hachinger waren die Würzburger Kickers. Der Zweite der Regionalliga Bayern gewann auswärts beim FC Memmingen souverän mit 5:1 und behält somit weiterhin seinen Vorsprung mit einem Punkt gegenüber Verfolger Haching. (rmf)

SpVgg Greuther Fürth II – SpVgg Unterhaching 1:2 (0:1) SpVgg Unterhaching: Avdija – Schwabl (46. Ehlich), Winkler, Pfluger, Breuer – Ortel, Gevorgyan – Skarlatidis (90.+1 Krattenmacher), Hannemann (59. Pfeiffer), Müller – Krupa (80. Spann) Tore: 0:1 Skarlatidis (26.), 0:2 Krupa (47.), 1:2 Hack (56.)