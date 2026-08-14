"Hartes Stück Arbeit" - Bevern siegt 3:1 gegen Lohne II

– Foto: Detlev Drobeck

Der SV Bevern hat sich gegen die zweite Mannschaft von BW Lohne mit 3:1 durchgesetzt. Vor 275 Zuschauern brachte Lasse Härtel die Gastgeber in Führung, ehe Lohne noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang sorgten Dustin Beer und Sercan Cam für den Beverner Sieg.

„Im Großen und Ganzen geht der Sieg am Ende des Tages in Ordnung“, bilanzierte Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka. Mit der Anfangsphase seiner Mannschaft war er zufrieden: „Wir haben gut begonnen, gehen dann 1:0 in Führung, müssen uns eigentlich dann mit dem zweiten belohnen, machen es aber nicht.“

Die Führung erzielte Härtel in der 21. Minute. Weil Bevern anschließend nicht nachlegte, blieb Lohne im Spiel und kam in der 38. Minute durch Fynn Dauny zum 1:1. „Dann wird es ein bisschen unruhiger bei uns und wir haben ein bisschen den Faden verloren“, beschrieb Bentka die Phase nach dem Ausgleich. Reaktion nach der Pause In der Halbzeit sprach Bevern die Probleme an und fand nach dem Seitenwechsel wieder besser in die Partie. „Dann kommen wir auch ordentlich aus der zweiten Halbzeit raus“, so Bentka. In der 66. Minute brachte Dustin Beer die Gastgeber erneut in Führung. Bentka sprach von einem „schönen Tor zum 2:1“.