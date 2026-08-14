"Hartes Stück Arbeit" - Bevern siegt 3:1 gegen Lohne II

Der SV Bevern hat sich gegen die zweite Mannschaft von BW Lohne mit 3:1 durchgesetzt. Vor 275 Zuschauern brachte Lasse Härtel die Gastgeber in Führung, ehe Lohne noch vor der Pause ausglich. Im zweiten Durchgang sorgten Dustin Beer und Sercan Cam für den Beverner Sieg.
„Im Großen und Ganzen geht der Sieg am Ende des Tages in Ordnung“, bilanzierte Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka. Mit der Anfangsphase seiner Mannschaft war er zufrieden: „Wir haben gut begonnen, gehen dann 1:0 in Führung, müssen uns eigentlich dann mit dem zweiten belohnen, machen es aber nicht.“
Die Führung erzielte Härtel in der 21. Minute. Weil Bevern anschließend nicht nachlegte, blieb Lohne im Spiel und kam in der 38. Minute durch Fynn Dauny zum 1:1. „Dann wird es ein bisschen unruhiger bei uns und wir haben ein bisschen den Faden verloren“, beschrieb Bentka die Phase nach dem Ausgleich.
In der Halbzeit sprach Bevern die Probleme an und fand nach dem Seitenwechsel wieder besser in die Partie. „Dann kommen wir auch ordentlich aus der zweiten Halbzeit raus“, so Bentka. In der 66. Minute brachte Dustin Beer die Gastgeber erneut in Führung. Bentka sprach von einem „schönen Tor zum 2:1“.
Lohne versuchte anschließend, noch einmal zurückzukommen. Die ganz große Gelegenheit blieb nach Einschätzung des Beverner Co-Trainers jedoch aus. „Danach probiert Lohne nochmal vieles, jedoch ohne sich eine Hundertprozentige zu erspielen.“
Die endgültige Entscheidung fiel erst mit der letzten Aktion. Der eingewechselte Sercan Cam traf in der vierten Minute der Nachspielzeit per Lupfer zum 3:1-Endstand. „Dann machen wir mit der letzten Aktion noch einen schönen Lupfer von Sercan zum 3:1“, sagte Bentka. So setzte Bevern die Serie der Vorsaison vor und gewann erneut gegen Lohne II.
Nach den 90 Minuten überwog entsprechend die Freude über den Erfolg. „Hartes Stück Arbeit, aber am Ende haben wir uns glücklicherweise mit drei Punkten belohnen können“, fasste Bentka die Partie zusammen. So steht Bevern nun bei sechs Punkten und konnte die Niederlage der Vorwoche vergessen machen.