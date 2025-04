Hartes Stück Arbeit beim Sieg in Öpfingen

Wie wichtig der 1:0-Sieg unseres SC Staig bei der SG Öpfingen war, sah man am Jubel nach Spielende der Hille-Elf, da nach dem Spitzenspiel gegen Neu-Ulm diese sehr schwierige Aufgabe es zu bestehen galt. Mit Moral am Spielende und einem etwas glücklichen Siegtreffer bleiben die Staiger weiter dem Tabellenführer auf den Fersen und das verspricht weiterhin Spannung pur in der Bezirksliga. Bis aber das Ergebnis feststand war es ein hartes Stück Arbeit für unseren SC Staig: Dass die SGÖ sehr schwer zu bespielen ist und mit einem gewissen Lauf von drei Siege in Folge mit breiter Brust antreten würde, war vor Anpfiff klar. Die Hausherren waren sofort im Spiel und dominierten hauptsächlich mit Lufthoheit die Anfangsphase des Spiels, auch hatten die Staiger Probleme die quirligen Schienenspieler in Griff zu bekommen und so war es schon im 1. Durchgang ein heiß umkämpftes Match. Die Offensivaktionen des SCS wirkten irgendwie gehemmt und ungenau. Außer zwei dicke Chancen von Silvan Laib und Finn Annabring blieb man in Hälfte eins blass, wobei aus den beiden Chancen ein Treffer gut und gerne resultieren hätte können. Die Hausherren waren ebenso ungenau mit dem letzten Ball und so war ein Unentschieden zur Pause absolut gerecht. Mit der ersten Aktion in der 2. Hälfte der spielentscheidende Treffer zu Gunsten unseres SCS: Silvan Laib flankte perfekt auf Deniz Bihr (49.), der den Ball volley auf die SGÖ-Bude brachte und der Torwart den Ball nur noch ins eigene Tor abklatschen konnte. Ein vermeintlich haltbarer Schuss zur Führung nehmen wir gerne mit, wobei die Volleyabnahme sehenswert war. Von nun an war es ein sehr offenes Spiel und die Hektik stieg an. In dieser Phase hagelte es einige Verwarnungen und diese sollte zu Spielende leider noch bunter werden. Die Staiger Defensive war immer wieder im Mittelpunkt, da die Hausherren stets gefährlich blieben, aber unsere Jungs in der Abwehr brachten immer einen Fuß dazwischen. So blieb es weiterhin spannend in einem Spiel, im welchem die Staiger ein leichtes Übergewicht hatten. In der noch hektischeren Schlussphase wurde Sebastian Beer mit gelb-rot vom Platz gestellt, aber das angebliche Foul zum Platzverweis war leider klar Ball gespielt und daher sehr ärgerlich. Als dann noch Ousman Jasseh verletzt vom Platz musste und das Wechselkontigent aufgebraucht war, war man zwei Mann weniger auf dem Feld. Hier war es eine top Moral der Hille-Elf, wie man sich reinhaute und den Dreier unbedingt wollte. Zumindest in der Nachspiel wurde Spieleranzahl wieder auf neun gegen zehn angepasst, als auch die Hausherren sich mit gelb-rot dezimierten. Die Staiger kämpften sich bravourös durch die lange Nachspielzeit und dann war Schluss in einem recht hektischen Spiel mit einem verdienten Sieg für unseren SCS. Allerdings muss man erst mal bei der SG Öpfingen bestehen, welche meist auf Augenhöhe des Tabellenzweiten agierten und der SC Staig an diesem Tage eben irgendwie das Tor besser war.