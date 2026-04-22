Harter Trainer mit lockerer Art

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Helmut Ossenbrügge. – Foto: Jessica Scheffler

Nach vielen Jahrzehnten als Trainer bist du jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Wie kommst du damit klar?

Ich komme mit dem wohlverdienten (Trainer-) Ruhestand sehr gut klar. Ich bin ja dem Fußball im Allgemeinen und der SG Lühe im Besonderen immer noch verbunden, zumal mein Sohn in der 1. Herrenmannschaft von Lühe spielt, da ist Zuschauen Pflicht. Auch interessiert mich der ganze Fußball im Landkreis, da sind mir Tageblatt-Sport und FuPa eine große Hilfe und Pflichtlektüre.

Zurückblickend auf deine lange Laufbahn als Trainer: Was waren deine Highlights und was deine größten Enttäuschungen?

Highlights in meiner Trainerzeit gab es einige. Als Mitglied des NFV-Lehrausschusses betreute ich in den 80er- und 90er-Jahren Jugendkreisauswahlmannschaften des Kreises Stade. Mit Harald Lau als zweitem Trainer erreichten unsere Jahrgänge häufig die Endspiele gegen die anderen Kreise aus dem Bezirk. Zweimal konnten wir dabei Bezirkspokalsieger werden. Da waren tolle Talente in den Jahrgängen.

Des Weiteren hatte ich sieben tolle Jahre beim VfL Güldenstern Stade (zuvor JFV Stade). Mit Stefan Leschinski und Frank Brüning im Trainerteam sind wir fast jedes Jahr aufgestiegen bis in die Niedersachsenliga. Dieses schöne Erlebnis „Niedersachsenliga“ wurde leider durch Corona abgebrochen. Mit dieser Klasse-Mannschaft gewannen wir auch noch einige Hallenkreismeisterschaften.

Die größte Enttäuschung aus sportlicher Sicht erlebte ich leider als Trainer ausgerechnet im ersten Jahr nach meiner Rückkehr zur SG Lühe. In der Vorsaison den Abstieg unter Steffen Wilkens ganz knapp vermieden, habe ich es nicht geschafft, die Mannschaft weiterzuentwickeln und vor dem Abstieg zu retten. Das war nach den vorangegangenen Erfolgen an anderer Stelle eine herbe Enttäuschung für mich. Glücklicherweise haben wir nach personeller Aufrüstung sofort den Wiederaufstieg geschafft und sind Meister der 1. Kreisklasse geworden. So konnte ich mit 77 Jahren und diesem letzten Erfolg beruhigt meinen Ruhestand antreten.