Harter Test für Viktoria Goch beim SV Sonsbeck

Viktoria Goch hat kurzfristig ein weiteres Testspiel vereinbart. Der Neuling in der Landesliga tritt am Donnerstag, 31. Juli, 19.30 Uhr, beim Oberligisten SV Sonsbeck an. „Sonsbeck hat gefragt, ob wir Interesse an dieser Partie hätten. Und wir haben zugesagt. Denn diese Begegnung passt sehr gut in unseren Vorbereitungsplan“, sagt der Gocher Trainer Kevin Wolze.

Denn die Viktoria hatte ohnehin geplant, noch einen Test gegen eine Mannschaft aus der Oberliga zu bestreiten. Sie wollte eigentlich gegen den SV Biemenhorst antreten, bei dem der Gocher Meistertrainer Daniel Beine jetzt an der Linie steht. „Doch wir haben keinen passenden Termin gefunden“, so Wolze.

Jetzt wird sein Team am Donnerstag auf der Anlage an der Sonsbecker Parkstraße halt gegen einen anderen höherklassigen Gegner auf die Probe gestellt. „Es ist gut, dass es für die Jungs noch einmal schwer wird. Vor allem defensiv werden wir in dieser Begegnung deutlich mehr als in den letzten Partien gefordert werden. Das ist wichtig“, sagt Wolze, dessen Team im letzten Test ganz leichtes Spiel hatte. Da gab es einen 16:0-Sieg beim A-Ligisten GSV Moers II.

Nächster Test folgt geschwind

Der SV Sonsbeck wird jetzt zwei Partien innerhalb von weniger als 24 Stunden gegen zwei Teams aus der Landesliga bestreiten, weil am Mittwoch, 20 Uhr, schon die Partie beim GSV Moers ansteht. Der Oberligist hat in Sachen Testspielen aber auch Nachholbedarf, nachdem der ASV Süchteln am vergangenen Wochenende eine Partie gegen den SVS abgesagt hat.

Viktoria Goch trägt nach dem Auftritt beim SV Sonsbeck noch zwei Testpartien gegen Bezirksligisten aus. Die Mannschaft von Kevin Wolze hat am Samstag, 2. August, 14 Uhr, den Vogelheimer SV und am Mittwoch, 6. August, 20 Uhr, die Sportfreunde Broekhuysen zu Gast. Dann steht das erste Pflichtspiel an. Die Viktoria tritt in der ersten Runde des Niederrheinpokals am Sonntag, 10. August, 15 Uhr, beim Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern an.