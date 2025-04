„Harter Schlag, aber es geht weiter“ – die Euphorie beim SV Hohenfurch verflüchtigt sich

Hohenfurch – Die Luft in der Kreisliga 2 wird dünner für die Fußballer des SV Hohenfurch. Der Aufsteiger verlor das Kellerduell bei der Reserve des TSV Gilching mit 0:2 (0:2). „Harter Schlag, aber es geht weiter“, kommentierte Christopher Resch die Niederlage. Trotzdem machte sich beim Trainer des Aufsteigers nach der vierten sieglosen Partie in Folge so etwas wie Ernüchterung breit. Die Euphorie nach dem starken Rückrundenstart scheint vorerst verflogen. Zu schaffen macht dem Neuling, dass jetzt auch die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt wieder punktet. „Bittere Sache“, findet Coach.