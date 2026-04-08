Harter Prüfstein für Türkspor Neckarsulm: FC Nöttingen gastiert

Die sportliche Situation für Türkspor Neckarsulm hat sich verschärft. Mit 27 Punkten belegt der Aufsteiger derzeit den 16. Tabellenplatz. Die Konkurrenz im Tabellenkeller schläft nicht: Punktgleich mit dem 1. Göppinger SV und dem FSV Hollenbach rangiert das Team nur knapp hinter dem 1. FC Normannia Gmünd und dem Türkischer SV Singen, die jeweils 30 Zähler aufweisen. Der kommende Gast aus Nöttingen hingegen reist als Tabellendritter an.

Die bittere Hypothek aus dem Ravensburg-Spiel

Die Stimmung ist durch das jüngste 1:3 beim FV Ravensburg getrübt. Trotz eines von Cristian Gilés Sanchez verwandelten Foulelfmeters zum zwischenzeitlichen Anschluss reichte es vor 625 Zuschauern nicht für einen Punktgewinn. Die Gegentore durch Daniele Gabriele, Simon Schwarz und Nesreddin Kenniche besiegelten die Niederlage. Besonders schmerzhaft für die kommenden Aufgaben wiegt der Platzverweis von Jan Dietrich, der in der 89. Minute die Rote Karte sah und somit gegen Nöttingen gesperrt fehlen wird.

Erinnerungen an ein enges Hinspiel machen Mut

Trotz der klaren Rollenverteilung lieferte das Hinspiel gegen den FC Nöttingen den Beweis, dass Neckarsulm mithalten kann. Vor 334 Zuschauern führte der Aufsteiger zur Pause sogar mit 1:0 durch einen Treffer von Philipp Seybold. Erst im zweiten Durchgang drehte Matej Mijic mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Nöttinger. Diese knappe 1:2-Niederlage dient nun als emotionaler Ansporn, um vor heimischer Kulisse die nötige Revanche zu nehmen und den Negativtrend zu stoppen.